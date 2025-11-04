ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

NXグループ、世界の物流ネットワーク紹介へ…中国国際輸入博覧会

NIPPON EXPRESSホールディングスの中国国際輸入博覧会ブースイメージ
  • NIPPON EXPRESSホールディングスの中国国際輸入博覧会ブースイメージ

NIPPON EXPRESSホールディングスは、11月5日から10日までの6日間、中国・上海市で開催される「第8回中国国際輸入博覧会（CIIE）」に出展すると発表した。

中国国際輸入博覧会は、中国国内で開催される展示会の中でも最大規模を誇る輸入博覧会だ。2018年に第1回が開催されて以来、同社は8年連続で出展している。昨年は129の国と地域から3496社が出展し、40万人以上の来場者が訪れた。

NXグループのブースでは、NX中国・APC Asia Pacific Cargo・cargo-partnerの3社が合同で出展し、各社の強みやフォワーディング事業について紹介する。

展示内容は、中国国内外に広がる物流ネットワークの紹介が中心となる。3社が連携し、中国国内外に展開する物流ネットワークを紹介するほか、各社の強みを活かしたフォワーディング事業や、ライフスタイル・医薬品など業界別ソリューションを展示する。

また、国際重量品や美術品など、精密な取り扱いと高度な技術を要する貨物に対応する高品質な専門輸送サービスも紹介する。

ブースはNXグループの強みを示すキービジュアル「Anything to Anywhere」をコンセプトとしている。キービジュアルに登場する恐竜のモチーフも展示する予定だ。

《森脇稔》

