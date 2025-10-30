教習所で家族向けイベント、働くクルマや子供職業体験も…福岡で11月3日開催

サワライズは11月3日（月・祝）に、「第20回ふれ愛☆地域フェスタ」を福岡市西区姪浜の姪浜ドライビングスクールで開催する。

開催時間は11時から15時までで、入場料は無料だ。

本イベントでは、家族で楽しめる内容が充実している。パトカーや白バイに試乗できる「働く自動車コーナー」や、子供たちが様々な職業を体験できる「こども職業体験」コーナーを設置。さらに、11時から12時と13時から14時にはお化け屋敷が開かれ、スリルも体験できる。

ステージプログラムも豊富で、福岡舞鶴高校・中学校吹奏楽部の演奏、コミックショーやダンス、チアリーディング、ヒーローショーのドゲンジャーズなどが披露される。13時10分からは綱引き大会も予定されている。

14時35分頃からは毎年好評の「お楽しみ大抽選会」が行われる。抽選会には姪浜ドライビングスクールのマスコットキャラクター「めんきょとり丸くん」とドゲンジャーズが参加し、盛り上げる。

食事コーナーも11時から15時まで開設。カレー、唐揚げ、たこ焼き、ホルモン焼きそば、クレープ、ステーキサンド、パン、ちまき、フルーツ飴のほか、コンビニエンスストアのファミリーマートとローソンも出店する。

ワークショップは11時15分から14時45分まで行われ、多様なテーマで子供から高齢者まで参加できる内容となっている。ミニトレイン試乗会も終日開催予定だ。

開催場所は福岡市西区姪の浜1-1-67の姪浜ドライビングスクール。地域の人々が交流し楽しめるイベントを目指している。