富士スピードウェイで初開催！ トーヨータイヤ、ユーザー体験型イベント「プロクセス・ドライビングプレジャー」11月24日

トーヨータイヤは11月24日、富士スピードウェイ（静岡県小山町）にて「PROXES DRIVING PLEASURE」（プロクセス・ドライビング・プレジャー）を開催する。

同イベントはトーヨータイヤのグローバルフラッグシップブランド「PROXES（プロクセス）」の魅力を伝えるとともに、参加者のドライビングスキル向上を目的とした、参加型サーキット走行イベント。2023年の鈴鹿サーキットでの開催を皮切りに、今回で5回目の実施となる。

今回初めての開催会場となる富士スピードウェイは、F1世界選手権やFIA世界耐久選手権をはじめ、さまざまな国際レースの開催実績を持つ日本を代表するサーキット。

今回の走行会では、サーキット走行経験者向け3クラス（初級・中級・上級）、初心者向け、気軽に体験したい方向けの計5カテゴリーのクラスを設定。参加者は自身のレベルに合ったクラスで走行を楽しめる。

とくに気軽に体験したい方向けのクラスでは、一般公道と同条件で安全にサーキットを走行できる。家族や友人との同乗参加、ミニバンやSUV車での参加も可能だ。

日時：2025年11月24日（月・振替休日）7時30分～16時（雨天決行）
会場：富士スピードウェイ（国際レーシングコース）
住所：静岡県駿東郡小山町中日向694
エントリー開始：2025年10月24日（金）午前10時～

クラス分けは、カテゴリー1・2・3がサーキット経験者向け、カテゴリー4がサーキット初心者向け（先導車付き、追い越し禁止による走行）、カテゴリー5がサーキットを気軽に体験したい方向け（先導車付き、追い越し禁止による走行、一般公道と同じ条件で安全にサーキット走行を体験できるクラス）となっている。

カテゴリーごとの料金など詳細は特設ページを参照のこと。

《ヤマブキデザイン》

