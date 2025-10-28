JAFが災害支援車を屋内で初展示、ロードサービス隊員による実演も…ジャパンモビリティショー2025

JAF（日本自動車連盟）は、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025に出展すると発表した。

今回のJAFブースは「災害時におけるJAFの活動」に焦点を当て、「JAF MISSION BASE」をテーマとしている。JAFの基本理念である「安全と安心の支えとなるサービスを提供し、移動価値が高い社会の実現を目指す」というビジョンのもと、未来のJAF基地をイメージしたブースで、地域課題の解決に貢献していく姿を表現する。

注目は、JAF初の災害支援車を屋内展示会で初公開することだ。さらに、ロードサービス隊員による実演ステージも開催し、MCとの掛け合いの中で「何ができる車両なのか」を言葉だけでなく、実際に目で見て分かりやすく紹介する。

また、「JAF MISSION BASE」にちなんだミッションパネルの展示など、多彩なコンテンツを用意。ミッション達成キャンペーンに参加した方には限定ノベルティ（数量限定）をプレゼントする。

主なコンテンツは、災害支援車の展示、ミッションパネルの展示、JAFスマートフォンアプリクーポン体験（JAF会員対象）となっている。

JAFブースは東京ビッグサイト東7ホール（小間番号：E7309）に設置される。