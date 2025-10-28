ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

JAFが災害支援車を屋内で初展示、ロードサービス隊員による実演も…ジャパンモビリティショー2025

JAFのジャパンモビリティショー2025ブースイメージ
  • JAFのジャパンモビリティショー2025ブースイメージ

JAF（日本自動車連盟）は、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025に出展すると発表した。

今回のJAFブースは「災害時におけるJAFの活動」に焦点を当て、「JAF MISSION BASE」をテーマとしている。JAFの基本理念である「安全と安心の支えとなるサービスを提供し、移動価値が高い社会の実現を目指す」というビジョンのもと、未来のJAF基地をイメージしたブースで、地域課題の解決に貢献していく姿を表現する。

注目は、JAF初の災害支援車を屋内展示会で初公開することだ。さらに、ロードサービス隊員による実演ステージも開催し、MCとの掛け合いの中で「何ができる車両なのか」を言葉だけでなく、実際に目で見て分かりやすく紹介する。

また、「JAF MISSION BASE」にちなんだミッションパネルの展示など、多彩なコンテンツを用意。ミッション達成キャンペーンに参加した方には限定ノベルティ（数量限定）をプレゼントする。

主なコンテンツは、災害支援車の展示、ミッションパネルの展示、JAFスマートフォンアプリクーポン体験（JAF会員対象）となっている。

JAFブースは東京ビッグサイト東7ホール（小間番号：E7309）に設置される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

JAF 日本自動車連盟

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES