立体駐車場もOK！『ランクル250』専用ルーフキャリア、クラフトワークスが発売

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」がトヨタ『ランドクルーザー250』専用「スクエアフラットルーフキャリア」の予約販売を開始した。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

適合車種はトヨタ・ランドクルーザー250（TRJ250W, GDJ250W 2024年4月～）のZX/VXグレードで、ガソリン/ディーゼル両対応。

スクエアフラットルーフキャリアは、ランクル250専用設計で車体にぴったりとフィットし、最大積載重量150kgの機能性とデザイン性を兼ね備えたルーフキャリア。アーバンスタイルで、周りと被らない唯一無二のスタイルカスタムを実現できる。

純正のルーフレールを利用した取り付け方式を採用し、車体加工は不要。保護クッションも装備していてるので、愛車の価値を守りながら装着できる。

キャリアはルーフ全面を覆わず、サンルーフから空も見えるジャストフィットサイズ。また、ボディスタイルを崩さないフラットなデザインを採用し、装着時高さ約200cmと、立体駐車場への入場も可能な高さを実現している。

素材には防サビ性能と耐久性に優れたアルミ製を採用。軽量でスリムな設計により走行性能を保ちながら、スピードや悪天候にも耐える仕様となっている。本体重量は約26kg。

カラーはブラックのみ。参考税込みオンラインショップ価格は9万8000円前後となっている。デリバリー開始は2026年1月中旬ごろを予定。

