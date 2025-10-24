ネクステージ、福岡市早良区に中古車買取専門店…10月25日オープン

ネクステージは、10月25日に福岡県福岡市早良区に「ネクステージ福岡早良店」を新たに出店すると発表した。

福岡市内における中古車買取・査定情報数の増加に伴い、地域の顧客により迅速かつ便利に愛車の買取サービスを利用してもらえる環境を提供するため、早良区に買取単独店として新設する。既存の買取拠点とあわせて市内2店舗体制とすることで稼働数を上げ、出張査定・店頭査定による買取台数の最大化を図る。

新店舗「ネクステージ福岡早良店」は、福岡県中心地や環状線からのアクセスが良好な国道202号からすぐの立地で、地下鉄「室見駅」「藤崎駅」からアクセスも便利という。車の買取はもちろんのこと、販売も取り扱っており、全国3万台の在庫の中から最適な一台を提案する。

ネクステージでは、契約後の減額や返車の案内は一切なく、安心して取引できる「フルスイング買取」を特徴としている。ただし査定額には有効期限があり、走行メーター異常などの重大な瑕疵がある場合は対象外となる。

査定の申し込みは、WEBから最短30秒で簡単に入力できるほか、電話でも受け付けている。店頭での査定はもちろん、自宅への出張も無料で利用できる。売却や下取り・買い替えを検討中の方はもちろん、愛車の現在の価値を知りたいだけという方も歓迎という。

ネクステージは「カーライフのパートナーとして、人々の生活をより豊かに」することを目的に「みんなに愛されるクルマ屋さん」を目指している。新車・中古車の販売事業・整備事業・保険代理店事業・自動車買取事業・カーコーティング事業にいたるまで、自動車に関わる全てのサービスを提供し、地域に密着した「みんなに愛されるクルマ屋さん」となるべく、顧客の安心・安全なカーライフに寄り添っていく。