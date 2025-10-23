ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

2025年秋のレジャー、車中泊や愛犬連れドライブが人気に…ホンダアクセス調査

ホンダZR-V e：HEV X 純正アクセサリー装着車
  • ホンダZR-V e：HEV X 純正アクセサリー装着車
  • STEP WGN e:HEV SPADA 純正アクセサリー装着車
  • ボックス型シート（ドライブボックス）
  • ボックス型シート（ドライブボックス）
  • ボックス型シート（ドライブボックス）

ホンダアクセスは10月23日、「秋レジャーと車中泊に関する調査2025」の結果を発表した。

【画像全5枚】

この調査は9月19日から21日にかけて、自家用車を所有する20歳から69歳のドライバー1000人を対象に、インターネットで実施した。調査協力はネットエイジアが担当した。

まず、今年の秋のレジャー意向を聞くと「食欲の秋」が36.8％で最多となり、続いて「行楽の秋」（21.4％）、「読書の秋」（17.3％）、「ドライブの秋」（17.2％）、「睡眠の秋」（15.5％）となった。男女や年代別では20代男性が「ドライブの秋」（30.0％）や「スポーツの秋」（29.0％）、20代女性と30代女性は「食欲の秋」が約半数を占めた。

秋レジャーの1回あたりの予算平均は2万3433円で、昨年の2万6225円から約2800円減少し、減少傾向が続いている。予算を減らす理由は「不景気・物価高騰」「金銭的余裕のなさ」が多く、増やす理由は「具体的なレジャー予定がある」ことが主だった。

車で行きたい秋レジャーは「食べ歩き」（28.8％）、「温泉街散策」（21.2％）、「紅葉狩り」（20.3％）が上位を占め、男女別では60代男性は温泉街散策、60代女性は紅葉狩りがトップだった。紅葉狩りスポットの1位は栃木県の日光だった。

秋レジャーで気をつけている点は「交通渋滞」（29.4％）、「天候の急変」（25.1％）、お金の使い過ぎ（24.0％）などが多かった。また、女性は日焼け対策を男性より意識している傾向があった。

愛犬とのレジャーについて、犬飼育経験者458人のうち44.8％が愛犬を連れてレジャーへ行ったことがあると回答した。20代は56.7％と若年層ほど高い傾向を示した。愛犬連れの利便性を高める車用アクセサリーは「車外飛び出し防止リード」（32.7％）、「ボックス型シート」（30.2％）、「シートマット・カバー」（26.8％）が人気だ。

さらに、33.2％が愛犬連れでお泊まり旅行を経験しており、30代の44.4％が特に多かった。今年の秋に愛犬を連れてレジャーに行きたいと答えた人は64.1％で、人気レジャーは「ドッグラン」（54.4％）、「ドッグカフェ」（52.0％）、「キャンプ」（32.0％）、「バーベキュー」（31.2％）、「温泉」（28.0％）だった。

車中泊経験は27.8％で男性が多く、特に20代男性は42.0％にのぼる。車中泊場所の半数以上は「車中泊可の道の駅」を利用し、次いで「オートキャンプ場」「RVパーク」が続く。車中泊で楽しむことは「地元グルメ巡り」「星空観賞」「車内飯」が主な趣味だ。

車中泊時の必須アイテムは「ブランケット」（34.9％）、「スマートフォン充電ケーブル」（26.6％）、「寝袋」（23.4％）で、女性は特に「ブランケット」「カーテン・プライバシーシェード」などの需要が高い。今後も車中泊をしたいと答えた人は全体で約44％、20代では72％に達している。

調査は全国の男女20歳から69歳の自家用車所有者1000人を対象に実施され、男女年代別に均等に抽出された。調査期間は2025年9月19日から21日までだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダアクセス

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES