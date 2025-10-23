2025年秋のレジャー、車中泊や愛犬連れドライブが人気に…ホンダアクセス調査

ホンダアクセスは10月23日、「秋レジャーと車中泊に関する調査2025」の結果を発表した。

この調査は9月19日から21日にかけて、自家用車を所有する20歳から69歳のドライバー1000人を対象に、インターネットで実施した。調査協力はネットエイジアが担当した。

まず、今年の秋のレジャー意向を聞くと「食欲の秋」が36.8％で最多となり、続いて「行楽の秋」（21.4％）、「読書の秋」（17.3％）、「ドライブの秋」（17.2％）、「睡眠の秋」（15.5％）となった。男女や年代別では20代男性が「ドライブの秋」（30.0％）や「スポーツの秋」（29.0％）、20代女性と30代女性は「食欲の秋」が約半数を占めた。

秋レジャーの1回あたりの予算平均は2万3433円で、昨年の2万6225円から約2800円減少し、減少傾向が続いている。予算を減らす理由は「不景気・物価高騰」「金銭的余裕のなさ」が多く、増やす理由は「具体的なレジャー予定がある」ことが主だった。

車で行きたい秋レジャーは「食べ歩き」（28.8％）、「温泉街散策」（21.2％）、「紅葉狩り」（20.3％）が上位を占め、男女別では60代男性は温泉街散策、60代女性は紅葉狩りがトップだった。紅葉狩りスポットの1位は栃木県の日光だった。

秋レジャーで気をつけている点は「交通渋滞」（29.4％）、「天候の急変」（25.1％）、お金の使い過ぎ（24.0％）などが多かった。また、女性は日焼け対策を男性より意識している傾向があった。

愛犬とのレジャーについて、犬飼育経験者458人のうち44.8％が愛犬を連れてレジャーへ行ったことがあると回答した。20代は56.7％と若年層ほど高い傾向を示した。愛犬連れの利便性を高める車用アクセサリーは「車外飛び出し防止リード」（32.7％）、「ボックス型シート」（30.2％）、「シートマット・カバー」（26.8％）が人気だ。

さらに、33.2％が愛犬連れでお泊まり旅行を経験しており、30代の44.4％が特に多かった。今年の秋に愛犬を連れてレジャーに行きたいと答えた人は64.1％で、人気レジャーは「ドッグラン」（54.4％）、「ドッグカフェ」（52.0％）、「キャンプ」（32.0％）、「バーベキュー」（31.2％）、「温泉」（28.0％）だった。

車中泊経験は27.8％で男性が多く、特に20代男性は42.0％にのぼる。車中泊場所の半数以上は「車中泊可の道の駅」を利用し、次いで「オートキャンプ場」「RVパーク」が続く。車中泊で楽しむことは「地元グルメ巡り」「星空観賞」「車内飯」が主な趣味だ。

車中泊時の必須アイテムは「ブランケット」（34.9％）、「スマートフォン充電ケーブル」（26.6％）、「寝袋」（23.4％）で、女性は特に「ブランケット」「カーテン・プライバシーシェード」などの需要が高い。今後も車中泊をしたいと答えた人は全体で約44％、20代では72％に達している。

