BYD AUTO 湘南、10月25日オープンへ…神奈川県平塚市に全国47店舗目の正規ディーラー

BYD Auto Japanは、正規ディーラーのナカムラ自動車が10月25日12時に、全国で47店舗目となるショールームを備えた正規ディーラー店舗「BYD AUTO 湘南」を神奈川県平塚市にオープンすると発表した。

「BYD AUTO 湘南」は、平塚市を縦断し厚木・相模原方面へ向かう主要幹線道路である国道129号線沿いの田村エリアに位置する。平塚市の中心駅である「平塚駅」から車で約15分とアクセスに優れた立地で、周辺には大型商業施設やロードサイドの飲食店も充実している。

同店のショールームには、現在発売中のクロスオーバーSUV『SEALION 7』や、e-スポーツセダン『SEAL』、ミドルサイズSUV『ATTO 3』と、コンパクトEV『DOLPHIN』を展示する。

白を基調にした清潔感とゆとりを感じさせる心地よいショールームには、BYDに関する幅広い専門知識を持ち、顧客のEVライフへの疑問に的確に対応可能なセールス・スタッフが常時待機している。

顧客の購入後の安心・安全なアフターサービスを提供するため、同店には専用のサービス工場を併設している。サービス・スタッフは、「BYD Academy」というBYDのEVに関する高度なトレーニングを受けたプロフェッショナルなスタッフを配置している。

BYD Auto Japanは、2025年末までに100を超えるショールームを備えた店舗を全国に作ることを目標に掲げており、ショールームを備えた正規ディーラー店舗は、2023年2月にオープンした「BYD AUTO東名横浜」を皮切りに、今回の「BYD AUTO 湘南」で47店舗目となる。

現時点では本格的なショールームは備えていないものの、試乗や購入に関する相談および購入後のアフターサービスの受付などが可能な開業準備室を含めると、計66の拠点がオープンしている。