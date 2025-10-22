ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ネクステージ、甲府昭和インター店オープン…販売・整備・買取がワンストップで

ネクステージは10月22日、山梨県甲斐市に「ネクステージ甲府昭和インター店」をオープンしたと発表した。

同店には検査ラインを含む8基の整備ピットを備え、既存および新規顧客のアフターサービスに幅広く対応可能だ。立地は国道20号線沿いで車でのアクセスも良好という。

ネクステージ甲府昭和インター店は240台の中古車を展示できる。軽自動車やコンパクトカー、SUV、ミニバンなど修復歴のない良質な中古車を多様に揃え、多様な顧客ニーズに応える。

敷地内にはオイル交換や車検対応の整備工場、無料出張査定に対応する買取店舗も併設し、販売・メンテナンス・買取がワンストップで可能な総合店舗だ。

11月1日から10日まで、グランドオープンフェアを開催する。特選車の展示や中古車成約者向けに人気家電やカタログギフトが当たる空くじなしの抽選会を実施する。またエンジンオイルやリモコンキー電池の無料交換など多彩なイベントも予定している。

査定はウェブや電話で簡単に申し込みが可能で、店頭や無料出張査定の利用もできる。ネクステージは減額や返車の案内なしで安心して取引できる買取サービス「フルスイング買取」を提供している。

ネクステージは「みんなに愛されるクルマ屋さん」を目指し、新車・中古車販売、整備、保険、自動車買取、カーコーティングなど多様なサービスを展開している。

《森脇稔》

