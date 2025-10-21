ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

モバイルチケット活用の周遊タクシー、実証運行を滋賀県近江八幡市で開始…レシップ

サービスイメージ
  • サービスイメージ
  • QUICK TRIP Ticketの特徴　

レシップホールディングスの連結子会社のレシップは、観光・イベント向けモバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」を活用し、滋賀県近江八幡市で運行を開始する周遊タクシーで利用できるモバイルチケットの取り扱いを開始したと発表した。

【画像全2枚】

本取り組みは、国土交通省が実施する2025年度「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクトの一環として、つながる近江八幡プラットフォーム（事務局：近江八幡観光物産協会）が採用された共創モデル実証運行事業。事業の実施・運行は、近江タクシー、滋賀タクシー、滋賀第一交通が担う。

滋賀県近江八幡市は、豊かな自然と歴史が調和する滋賀県の中心地で、八幡堀や伝統的町並みが今も残り、近江商人の志が息づくまちである。四季折々の景観や地元の食文化が人々を惹きつけ、訪れるたびに新たな魅力を感じられる。

「QUICK TRIP Ticket」の導入により、観光客はスマートフォンから簡単にタクシーを予約・利用できる。これにより、観光地への移動の選択肢が増え、近江八幡市における観光利便性の向上が期待される。また、市内提携施設での来店特典の提供を通じて、タクシーで巡りながら地域の店舗を自然に訪れる仕組みを実現し、地域全体の回遊と利用を促進することで、地域経済の活性化と観光消費の拡大につなげる。

実証運行期間は10月11日（土）から12月7日（日）の週末運行予定。すべてのチケットに近江八幡市内で使える特典クーポンが付いている。

「QUICK TRIP Ticket」は、観光・イベント向けに特化したWEBアプリ型のモバイルチケットシステムで、各事業者・エリア専用かつダウンロード不要のWEBアプリを提供し、乗車券や施設入場券をはじめとしたチケットをデジタル化して発行・販売・管理する。

ソーシャルログイン（Google、Facebook、Apple、Amazon）に対応するとともに、7言語（日本語・英語・中国語（簡体・繁体）・韓国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語）での表示に対応している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タクシー、ハイヤー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES