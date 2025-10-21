日産『リーフ』新型と同価格、シボレー『ボルト』が米国で復活へ…2万9990ドルから

GMのシボレーブランドは、EVの『ボルト』を2027年モデルで復活させると発表した。

【画像】シボレー・ボルト 改良新型

従来モデルが、人気の高い電気自動車の一つとなった成功を基に、新たなボルトを開発する。ただし、フルモデルチェンジではなく、大幅なアップデート版となる。

「ボルトLT」の発売時価格は2万9990ドル（約453万円）からとなる。日産『リーフ』新型の米国ベース価格2万9990ドルと肩を並べる。

改良新型ボルトは3万ドル以下のEVで最長の航続距離を提供する。来年初頭に顧客への出荷を開始し、限定生産モデルとなる。現在市場で最も売れているEVの一つであるシボレー『エクイノックスEV』と共に、シボレーの手頃な価格のEVセグメントでの地位を固める。

改良新型ボルトにはGMの最新EV技術を搭載している。X76電動ドライブユニットはGM社内で設計され、継続的な改良の最新成果を反映している。

X76ドライブユニットは航続距離の最大化とコスト・エネルギー効率の向上を目的に一から設計された。永久磁石モーターは希土類材料の使用を最小限に抑えてコストを改善し、分割磁石により発熱とエネルギー損失を削減している。

改良新型ボルトはX76ドライブユニットを使用するGMの10番目のEVモデルとなる。GMの広範なEVポートフォリオでこの部品を共有することで、コスト削減を顧客に還元できた。

改良新型ボルトの統合インフォテインメントシステムは、グーグル・ビルトインと最新のエンターテインメントアプリを搭載し、OnStar接続により機能性と利便性を提供する。

グーグルマップが車両システムに組み込まれ、運転ルートにバッテリー航続距離情報が自動的に含まれる。長距離運転では、リアルタイムの充電ステーション状況と運転スタイルに基づく航続距離推定を考慮した、よりスマートなルートと充電推奨を提供する。

改良新型ボルトは、シボレー初のNACS充電ポート標準搭載車両となり、拡大する公共充電ネットワークへのアクセス機会を増やす。最大150kWのDC急速充電に対応し、従来のボルトより2.5倍以上高速な充電が可能だ。DC急速充電により、10%から80%まで26分で充電できる。

GM推定の航続距離255マイル（約410km）により、1日平均42マイル走行するアメリカ人の日常ニーズに余裕で対応できる。また、GM Energy Home Systemと組み合わせることで、停電時に適切に装備された住宅に電力を供給するV2H機能も備えている。

新しいドライバー中心の内装は、11.3インチの中央ダッシュボード・インフォテインメントスクリーンと、ユーザー設定可能な11インチのドライバー情報センターを中心としている。

新しいコラムシフターにより前席間のスペースが拡大され、利用可能なパノラマサンルーフが自然光を取り入れ、開放的で広々とした感覚を演出する。最も頻繁に使用される機能への即座のアクセスを確保するため、物理的コントロールと仮想コントロールを意図的に組み合わせている。