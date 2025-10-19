ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

第63回全日本模型ホビーショー開催…デジタル化やモデラー人口の変化に挑戦

タミヤ（第63回全日本模型ホビーショー）
  • タミヤ（第63回全日本模型ホビーショー）
  • ハセガワ（第63回全日本模型ホビーショー）
  • ハセガワ（第63回全日本模型ホビーショー）
  • ハセガワ（第63回全日本模型ホビーショー）
  • ハセガワ（第63回全日本模型ホビーショー）
  • ハセガワ（第63回全日本模型ホビーショー）
  • アオシマ（第63回全日本模型ホビーショー）
  • タミヤ（第63回全日本模型ホビーショー）

東京・江東区の東京ビッグサイト南3・4ホールにおいて、10月18日から19日まで「第63回 全日本模型ホビーショー」が開催中だ。主催は日本プラモデル工業協同組合、共催は日本ラジコン模型工業会。

【画像】26枚、モトコンポや陸自高機の実物も

80社以上の出展メーカーが参加し、プラモデル、ラジコン、フィギュア、鉄道模型、ミニカー、エアソフトガン、トイホビー、工作関連、塗料、書籍といった幅広いホビー製品が会場に並ぶ。

会期中には、来場者が直接ホビーの魅力を体験できるイベントも数多く予定されている。出展社による工夫を凝らした展示、新商品の発表、来場者対象のプレゼントキャンペーン、プラモデル体験教室、さらに「お宝発掘！ジャンク市2025」も実施される。

主催者は、今回の展示会を通じ「メイドインジャパン」や日本企業による海外現地生産品など、“世界に認められる日本のモノづくりの原点”としての模型の楽しさと、「リアルミニチュア」としての模型の持つリアルな迫力を来場者に体感してもらいたいとしている。

京商（第63回全日本模型ホビーショー）京商（第63回全日本模型ホビーショー）

昨今、ホビー市場ではデジタル化やモデラー人口の変化などが指摘されているが、本展示会では「アナログな創造」「触れる体験」「手作りの質」に重きを置く。出展各社は、リアルな塗装表現、可動ギミック、模型の質感といった魅力を訴求し、従来のファン層に加えて新たなユーザーへのアプローチも狙っている。

出展者は、青島文化教材社、ウェーブ、京商、グッドスマイルカンパニー／マックスファクトリー、寿屋（コトブキヤ）、GSIクレオスなど。

入場料は当日券1200円（税込み）、中学生以下は無料。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

全日本模型ホビーショー

詳細画像

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES