レクサスの新世代コクピットデバイス、『ブラックバタフライ』の体験展示…東京・南青山で開始

INTERSECT BY LEXUS - TOKYO（以下、INTERSECT）は10月16日、『ミラノデザインウィーク2025』で公開されたインタラクティブ作品『Discover Your Butterfly -Butterfly is your symbol unrealized potential to make an impact on the world-』の展示を開始した。

過去約10年間、LEXUSはクリエイター支援に注力し、国際デザインコンペティション「LEXUS DESIGN AWARD」を実施してきた。今回は後継プロジェクト「Discover Together」として、レクサスインハウスデザイナー、株式会社バスキュール、ノースイースタン大学の3組と共創し、LEXUSの新世代コクピット操作デバイス「ブラックバタフライ」をテーマにテクノロジーによる新たな体験を提案している。

『Discover Your Butterfly』は、バタフライ効果に着想を得て、蝶が羽ばたく様子を通じて個性が交わり世界が有機的に変化する様を表現。訪問者はブラックバタフライを通じ自らの蝶を羽ばたかせ、未知の可能性を発見できる内容だ。

また、2025年のミラノデザインウィークでは、LEXUSと東京のクリエイティブエージェンシー「SIX Inc.」、デザインスタジオ「STUDEO」が連携し、同じくブラックバタフライをモチーフとしたインスタレーション『A-Un』を発表。テクノロジーと人が繋がる未来のモビリティ体験を表現している。

会期は2025年10月16日から2026年1月中旬まで、会場は東京都港区南青山のINTERSECT BY LEXUS - TOKYO 1F GARAGEだ。

【アーティストプロフィール】

本作品はレクサスインハウスデザイナーの高畠元と田村ゆりが中心となり制作。高畠はレクサス及びトヨタブランドの将来ビジョンやコンセプト企画を担当。田村は革新的なデザインで人の感情や経験を新たな視点で捉えるデザイナーである。

テクノロジーがもたらす無限の可能性を通じて、LEXUSのブランドビジョンを体感できる展示である。