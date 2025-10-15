ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

ヨコハマタイヤ「ADVAN」装着車が全日本ダートトライアル選手権で2クラス制覇

D2クラスでシリーズチャンピオンを獲得した田口勝彦選手の『HKS ランサーエボリューション』
  • D2クラスでシリーズチャンピオンを獲得した田口勝彦選手の『HKS ランサーエボリューション』
  • PN3クラスでシリーズチャンピオンを獲得した竹本幸広選手の『YH・KYB・スラパ・GR86』
  • シリーズチャンピオンを獲得した竹本幸広選手（左）と田口勝彦選手（右）
  • 硬質ダート用の「ADVAN A053」
  • 軟質路面用の「ADVAN A031」
  • 超硬質路面用の「ADVAN A036」
  • 高剛性と軽量性を両立したアルミホイール「ADVAN Racing RCIII」

横浜ゴムのグローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN（アドバン）」装着車が、10月12日に最終戦を終えた「2025年全日本ダートトライアル選手権」において、2クラスでシリーズチャンピオンを獲得した。

【画像】全日本ダートトライアル選手権を支えたADVAN

同社は一般ダートから硬質ダート用の「ADVAN A053」、軟質路面用の「ADVAN A031」、超硬質路面用の「ADVAN A036」など幅広い路面に対応するタイヤラインアップを武器に、勝利を足元から支えた。

チャンピオンを獲得したのは、D2クラスの田口勝彦選手（参戦マシン：HKS『ランサーエボリューション』）とPN3クラスの竹本幸広選手（参戦マシン：YH・KYB・スラパ・『GR86』）の2選手。

シリーズチャンピオンを獲得した竹本幸広選手（左）と田口勝彦選手（右）シリーズチャンピオンを獲得した竹本幸広選手（左）と田口勝彦選手（右）

高剛性と軽量性を両立したアルミホイール「ADVAN Racing RCIII」を装着して参戦した田口選手は、シリーズ中に優勝6回と圧倒的な強さを見せ、2戦を残してチャンピオンに輝いた。また、竹本選手は優勝4回を含め、全8戦の全てのレースで3位以内の好成績を出し続け、最終戦を残してチャンピオンを確定した。

両選手は今シリーズのチャンピオン獲得により、D2クラス（2024年まではDクラスとして開催）とPN3クラスで3連覇を成し遂げた。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026（YX2026）」のタイヤ消費財戦略において高付加価値品比率の最大化を掲げ、グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」、SUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR（ジオランダー）」、「ウィンタータイヤ」、そして18インチ以上のタイヤの拡販に取り組んでいる。

その中で、モータースポーツ活動を「ADVAN」「GEOLANDAR」のブランド価値向上の場と位置付け、トップカテゴリーからグラスルーツカテゴリーまでグローバルでの多岐にわたるモータースポーツ競技に参戦している。

