本州沿岸をバイクで走る、『BLUE RIDE』島根＆静岡ラリー…10月26日スタート

日本の沿岸を走り、本州一周を目指すバイクツーリングイベント『BLUE RIDE（ブルーライド）』が、10月26日（日）よりラリーを開始する。初日はスタートイベントを開催する予定だ。

BLUE RIDEは本州の海岸沿いを走るバイクツーリングイベントで、指定されたスポットを訪れてデジタルスタンプを獲得しながら各地の踏破を目指す。規定のスタンプを獲得した者には踏破証明証が発行される。

2025年の第一回目開催地は静岡県と島根県であり、今後の回を重ねて本州一周踏破を目指す壮大なイベント。観光振興を目的としており、都道府県や市町村の後援、市町村の観光施設や飲食店と連携し、地域の観光も活性化させる活動を行う。

同時に、初日には今井二輪祭りも開催され、スタートイベント参加者は合わせて参加可能。なお、スタートイベントへの参加はエントリー者に限られる。

エントリー受付は開始されており、ラリー開催期間は10月26日から12月7日まで。参加料金は静岡、島根ともに4000円（税込）で、先着1000名限定だ。

料金には参加ステッカー、デジタルスタンプラリーアカウント料、旅のしおり、ご当地ライダーズ利用権（7月1日～12月31日まで、3300円相当）、踏破証明書（踏破者のみ）、現地交流イベント参加権が含まれる。