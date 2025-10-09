ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱の新型SUV『デスティネーター』、ベトナム・デザイン・アワード2025で金賞受賞

三菱 デスティネーター
  • 三菱 デスティネーター
  • 三菱 デスティネーター
  • 三菱 デスティネーター
  • 三菱 デスティネーター
  • 三菱 デスティネーター
  • 三菱 デスティネーター
  • 三菱 デスティネーター

三菱自動車工業は10月8日、ミッドサイズSUV『デスティネーター』がVMARKベトナム・デザイン・アワード2025の「ベスト・インダストリアル・プロダクト・デザイン」カテゴリーにおいて金賞を受賞したと発表した。

【画像】三菱 デスティネーター

2023年のコンパクトSUV『エクスフォース』、2024年のピックアップトラック『トライトン』に続き、同賞での受賞は3年連続、3度目となる。

VMARKベトナム・デザイン・アワードは、ベトナム・ホーチミンに本拠を置くベトナムデザイン協会（VDAS）が主催する2018年設立のデザイン賞だ。本年は世界中から寄せられた応募作品を対象に、ベトナム国内外のデザインの専門家46名が、革新性、環境保全性、アイデンティティ、機能性、コミュニティの5つの基準に基づいて審査した。応募総数531件のうち18件が金賞を受賞した。

デスティネーターは3列シートレイアウトでゆとりあるスペースを確保した7人乗りのミッドサイズSUVだ。洗練された本格的なSUVデザインや、乗る人すべてが心地よく過ごせる広々とした上質な室内空間、力強く爽快な加速性能とさまざまな路面や天候で安全・安心の走破性を特長としている。

デザインコンセプトには「GRAVITAS & DYNAMISM」というキーワードを掲げた。圧倒的な存在感と重厚感を意味する「GRAVITAS」は、安定感のあるスタンスと3列目シートまで快適に座れる広々としたキャビンを融合したプロポーションによって表現。エネルギーと躍動感を意味する「DYNAMISM」は、悪路での優れた走破性と機動性をもたらす高い最低地上高と18インチの大径タイヤによって具現化した。

三菱自動車 プログラム・デザイン・ダイレクター 秋田直輝氏は「デスティネーターでは、家族とともに新たな冒険へと踏み出すユーザーを力強く後押しする存在となることを目指した。その思いを形にすべく、重厚感のある佇まいと躍動感あふれる力強さを、3列シートの広々としたキャビンに融合させている」とコメントした。

授賞式に参加したミツビシ・モーターズ・ベトナム・カンパニー・リミテッド（MMV）販売・マーケティング本部長小沢寛晃氏は「ここベトナムでは、本年6月にデスティネーターのコンセプトカーを披露して以来、量産モデルへの期待の声が数多く寄せられている。今回の受賞は、年内に予定しているベトナム市場でのデスティネーターの発売に向けて、大きな追い風となる」と述べた。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱自動車

SUV・クロスオーバー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES