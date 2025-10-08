ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トーヨータイヤがサポートする堀琴音選手、日本女子オープンでメジャー初制覇

トーヨータイヤがサポートする堀琴音選手、日本女子オープンでメジャー初制覇
  • トーヨータイヤがサポートする堀琴音選手、日本女子オープンでメジャー初制覇
  • トーヨータイヤがサポートする堀琴音選手、日本女子オープンでメジャー初制覇

10月2日から5日まで兵庫県三木市のチェリーヒルズゴルフクラブで開催された「日本女子オープンゴルフ選手権」において、トーヨータイヤがサポートするプロゴルファー・堀琴音選手が優勝を果たした。

【画像】トーヨータイヤがサポートする堀琴音選手

堀選手は2023年1月から同社スポンサードアスリート「TEAM TOYO TIRES」の一員として活動している。今大会では2位選手と1打差の単独首位で最終日を迎え、5バーディー、1ボギーのスコア68で回り、通算19アンダーでメジャー初優勝を果たした。

今回の優勝は国内四大大会での初制覇であり、約3年ぶりとなるツアー3勝目となる。

堀選手は「プロゴルファーとして一番勝ちたかった日本女子オープンで優勝して、メジャーチャンピオンになることができ本当に嬉しい」とコメント。「プロ入りしてから良い時もうまくいかない時もあったが、そのような経験をしてきた中で今回の優勝は格別の想い」と喜びを語った。

また「日頃からサポートいただいているトーヨータイヤさんにも恩返しができて嬉しい。今シーズン後半も頑張るので引き続き応援よろしくお願いします」と感謝の気持ちを表した。

トーヨータイヤは、頂点を目指し世界に挑むアスリートをワンチームとなって応援し、アスリートの活躍をサポートしながら挑戦する姿勢を学びとして自らの原動力に変えていくという趣旨のもと、各選手の挑戦を支え応援できる喜びを同社の誇りとして事業活動に邁進している。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

TOYO TIRES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES