トーヨータイヤがサポートする堀琴音選手、日本女子オープンでメジャー初制覇

10月2日から5日まで兵庫県三木市のチェリーヒルズゴルフクラブで開催された「日本女子オープンゴルフ選手権」において、トーヨータイヤがサポートするプロゴルファー・堀琴音選手が優勝を果たした。

【画像】トーヨータイヤがサポートする堀琴音選手

堀選手は2023年1月から同社スポンサードアスリート「TEAM TOYO TIRES」の一員として活動している。今大会では2位選手と1打差の単独首位で最終日を迎え、5バーディー、1ボギーのスコア68で回り、通算19アンダーでメジャー初優勝を果たした。

今回の優勝は国内四大大会での初制覇であり、約3年ぶりとなるツアー3勝目となる。

堀選手は「プロゴルファーとして一番勝ちたかった日本女子オープンで優勝して、メジャーチャンピオンになることができ本当に嬉しい」とコメント。「プロ入りしてから良い時もうまくいかない時もあったが、そのような経験をしてきた中で今回の優勝は格別の想い」と喜びを語った。

また「日頃からサポートいただいているトーヨータイヤさんにも恩返しができて嬉しい。今シーズン後半も頑張るので引き続き応援よろしくお願いします」と感謝の気持ちを表した。

トーヨータイヤは、頂点を目指し世界に挑むアスリートをワンチームとなって応援し、アスリートの活躍をサポートしながら挑戦する姿勢を学びとして自らの原動力に変えていくという趣旨のもと、各選手の挑戦を支え応援できる喜びを同社の誇りとして事業活動に邁進している。