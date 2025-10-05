ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ハチロク愛好家必見！「AE86トレノTシャツ」が楽天で購入可能に

ノリモノ雑貨ブランドCAMSHOP.JPが手がける「TOYOTA AE86 トレノデザイン Tシャツ」が、楽天市場で取り扱いを開始した。

「ハチロク」の愛称で親しまれるAE86スプリンタートレノは、1980年代を代表するスポーツモデルとして今なお絶大な人気を誇る。現在もクラシックカーとして高い評価を受け続けており、自動車カルチャーの象徴ともいえる存在として世代を超えて愛されている。

本商品にプリントされているのは、このTシャツのためだけに描き下ろされたオリジナルデザインのAE86イラスト。クラシックカーの魅力をシンプルかつ大胆に表現し、クルマ好きの心を強く惹きつける。トヨタ自動車公認ライセンス取得商品のため安心して楽しめる。

素材には5.6オンスのコットン100%を使用。しっかりとした厚みで型崩れしにくく、長く愛用できる耐久性を備えながら、柔らかな肌触りで着心地の良さも兼ね備えている。カジュアルでありながらも大人がすっきりと着こなせる上質な仕上がりだ。

サイズはメンズM/L/XLの展開で、ユニセックスで楽しめる。シルエットはややゆったりとしており、普段使いはもちろん、カーイベントやドライブなど、クルマ好きのライフスタイルに自然に溶け込む。

楽天市場での販売価格は3960円＋送料450円となっている。

