スズキ『ジムニーノマド』専用カーカバー発売、つけたまま乗り降り可能、盗難防止にも

Fun Standardが展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、スズキ『ジムニーノマド』専用カーカバーの予約販売を開始した。

【画像】『ジムニーノマド』専用カーカバー

同製品は5ドアのジムニーノマド専用設計でピッタリフィットし、車にやさしい裏起毛で愛車をしっかり守る。防水・防汚素材のため、雨や黄砂などあらゆる汚れを寄せ付けない。

運転席側にファスナーがあり、カバーをつけたまま車の出入りが可能で、忘れ物もすぐに取りに行くことができる。装着時の擦り傷から守る柔らかな手触りの裏起毛が愛車をやさしくガードし、キズから保護する。

全面を覆ったカバーは車種を特定されにくく、盗難防止に効果的だ。車に合わせて、気分に合わせてシルバーとブラックの2色を用意している。

適合車種はジムニーノマド JC74W（5ドア）で、適合グレードはFC（5MT）、FC（4AT）、適合年代は2025年4月以降となっている。

商品構成はシルバーが210Tオックスフォード+裏起毛、ブラックが210Dオックスフォード+裏起毛。サイズは405×145×156cm、袋サイズは約55cm×36cm。商品構成はカバー本体、固定用ひも2本、収納袋となっている。

販売は楽天市場公式ショップ、Amazon公式ストア、Yahoo!ショッピング公式ストアで行う。価格は8900円。