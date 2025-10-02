ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

最高速325km/hの壁を破ったランボルギーニ、『ディアブロ』誕生35周年…伝説的スーパーカーの歴史

ランボルギーニは、スーパーカー『ディアブロ』の誕生から35周年を迎えたと発表した。

1990年、ディアブロは時速325kmの壁を破り、当時の市販車として史上最高速記録を樹立した。これによりランボルギーニブランドの新時代が幕を開けた。

ディアブロの開発は1985年のプロジェクト132として始まった。『カウンタック』の後継車として、世界最速の車を作ることが目標だった。1987年にクライスラーが参画すると、デザインがさらに洗練され、シザードア、筋肉質なプロポーション、印象的なリアデザインを持つ最終的なシルエットが完成した。

1990年にモナコ公国のモンテカルロラリー開幕式で発表されたディアブロは、2001年まで生産され、世界的なアイコンとなった。現在、この伝説はランボルギーニ ポロ・ストリコによって保護されている。

ランボルギーニのアフターセールス・ディレクター、アレッサンドロ・ファルメスキ氏は「ディアブロはランボルギーニの歴史の象徴であるだけでなく、ポロ・ストリコにとって戦略的に重要性が高まっているモデル」とコメントした。近年、認証や修復サービスの依頼が大幅に増加しており、新世代のコレクターや愛好家がこの車を文化的・デザイン的アイコンとして捉えていることが背景にある。

ディアブロという名前は、1869年に闘牛士ホセ・デ・ララと何時間も戦った伝説の闘牛にちなんで名付けられた。デビューから即座に人気となり、注文が殺到したという。

5.7リッターV12エンジンは492hpのパワー、580Nmのトルクを発生し、0-100km/h加速を約4.5秒で達成した。ナルド・サーキットでは時速337kmを記録し、市販車の新たな速度記録を樹立した。チューブラーフレーム、アルミニウムとスチールのボディにカーボンファイバーインサートを組み合わせた構造は、量産車として初めてカーボンファイバーを使用したものだった。

11年間の生産期間中、ディアブロは様々なバージョンに進化した。1993年の「VT」では、ランボルギーニのスーパースポーツカーとして初めて四輪駆動を導入した。同年の「SE30」モデルは会社創立30周年を記念し、エンジンを525hpにパワーアップした。

1998年にアウディがランボルギーニを買収すると、ディアブロは大幅なリスタイリングを受けた。ポップアップ式に代わって固定ヘッドライトが採用され、ABSが装備され、V12エンジンの排気量は6リッターに拡大された。

ディアブロの影響は道路を超えて広がった。映画、ビデオゲーム、テレビ番組に頻繁に登場し、ハリウッドを魅了した。1994年の『ダム・アンド・ダマー』でジム・キャリーが運転した赤いモデルから、『007 ダイ・アナザー・デイ』まで、数多くの作品に出演した。ジャミロクワイの『コズミック・ガール』のミュージックビデオでは、世代を超えたポップシンボルとなった。

60色以上のカラーバリエーションが用意され、そのうち40色はカスタマイズ可能だった。これは後の「アド・ペルソナム」哲学の先駆けとなった。最も人気だったのは赤で、550台以上が生産された。

2903台が生産されたディアブロは、2001年まででランボルギーニの販売記録を更新しただけでなく、ブランドの世界的評価を高め、国際的成長の新時代への扉を開いた。

2023年のペブルビーチ・コンクール・デレガンスでは、1994年式ディアブロSE30が表彰台に上がり、その時代を超越した魅力を証明した。ディアブロの価値は継続的に上昇しており、特に特別版やカスタマイズされたバージョンの価値が高まっている。

2001年に生産が終了した時、ディアブロは一つのサイクルを終えたのではなく、新時代の到来を告げた。スーパースポーツカーの概念を再定義し、その後のすべてのランボルギーニモデルの道筋を作った。デビューから35年が経った今でも、極限の性能、時代を超越したスタイル、技術革新の象徴であり続けている。

《森脇稔》

