【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『ベトナム発、新興EVメーカー「ビンファスト」のインドネシア市場攻略戦略』

＜講師＞

株式会社APスターコンサルティング 代表

アジア戦略コンサルタント＆アセアンビジネス・プロデューサー 藤井真治 氏

ベトナムの振興EVメーカー、『ビンファスト（VinFast)』は、2024年に ベトナム国内トップメーカーに躍進。海外ではナスダック上場、欧州進出を経て、今、東南アジア市場、特にインドネシアでの事業拡大に注力しています。

本セミナーでは、中国メーカーとの競争が激化するインドネシアEV市場で成功を収めるための、ビンファスト独自の事業戦略を徹底解説。EV生産/販売に加え、親会社ビングループの強みを生かしたタクシー事業と充電インフラ事業を組み合わせた「三位一体BEVエコシステム」に焦点を当てます。

親会社の会長が事業全体を牽引する強力なリーダーシップと、この大胆なビジネスモデルが、なぜインドネシアで成功のカギを握るのか。モビリティ業界関係者必見のセミナーです。

１．超速で事業を拡大するベトナム企業ビンファスト

２．インドネシアでのビングループの「三位一体EVエコシステム」

～レッドオーシャンの中でのシナジー効果による勝ち筋～

（１）BEV販売事業とインドネシア新車市場/競合状況

（２）インドネシアのタクシービジネス～大手タクシー会社やGrab/Go carとの競合～

（３）充電インフラ事情とビンファスト

３．日本メーカーは手をこまねいて見ているだけなのか？

４．質疑応答