ホーム プレミアム ビジネス 記事

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『ベトナム発、新興EVメーカー「ビンファスト」のインドネシア市場攻略戦略』

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『ベトナム発、新興EVメーカー「ビンファスト」のインドネシア市場攻略戦略』
  • 【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『ベトナム発、新興EVメーカー「ビンファスト」のインドネシア市場攻略戦略』
視聴には、レスポンスのビジネス会員 プレミアムプランまたは法人プランへの登録が必要です。



＜講師＞
株式会社APスターコンサルティング 代表
アジア戦略コンサルタント＆アセアンビジネス・プロデューサー 藤井真治 氏

ベトナムの振興EVメーカー、『ビンファスト（VinFast)』は、2024年に ベトナム国内トップメーカーに躍進。海外ではナスダック上場、欧州進出を経て、今、東南アジア市場、特にインドネシアでの事業拡大に注力しています。
本セミナーでは、中国メーカーとの競争が激化するインドネシアEV市場で成功を収めるための、ビンファスト独自の事業戦略を徹底解説。EV生産/販売に加え、親会社ビングループの強みを生かしたタクシー事業と充電インフラ事業を組み合わせた「三位一体BEVエコシステム」に焦点を当てます。
親会社の会長が事業全体を牽引する強力なリーダーシップと、この大胆なビジネスモデルが、なぜインドネシアで成功のカギを握るのか。モビリティ業界関係者必見のセミナーです。

１．超速で事業を拡大するベトナム企業ビンファスト
２．インドネシアでのビングループの「三位一体EVエコシステム」
　　～レッドオーシャンの中でのシナジー効果による勝ち筋～
（１）BEV販売事業とインドネシア新車市場/競合状況
（２）インドネシアのタクシービジネス～大手タクシー会社やGrab/Go carとの競合～
（３）充電インフラ事情とビンファスト
３．日本メーカーは手をこまねいて見ているだけなのか？
４．質疑応答

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

セミナー見逃し配信

ビンファスト

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES