中央道双葉SA感謝イベント、マスコットキャラクター集結や信玄餅味くらべ販売など…10月4日開催

NEXCO中日本東京支社甲府保全・サービスセンターと中日本エクシス甲府支店は、10月4日に中央自動車道双葉サービスエリア下りで「双葉SAお客さま感謝イベント」を開催する。

イベントでは、地域マスコットキャラクターによるグリーティングを実施。富士の国やまなし観光キャラバン隊長「武田菱丸」、甲斐市マスコットキャラクター「やはたいぬ」、身延町ワンだふるPR課長「みのワン」、NEXCO中日本オリジナルキャラクター「みちまるくん」が登場する。

山梨県警察本部高速道路交通警察隊パトカーやNEXCO交通管理パトカーの展示・体験乗車も行われる。子供向けにはミニ交通管理パトカーの乗車体験や、山梨交通によるミニバス運行でハーブガーデンの周遊も楽しめる。

双葉SA下りで税込2000円以上購入するとガラポン抽選会に参加でき、山梨県や長野県の観光チケットなどが当たる。参加者全員に双葉SA下りオリジナルみちまるくんステッカーをプレゼントする。

注目の企画として、桔梗信玄餅、プレミアム桔梗信玄餅吟造り、桔梗信玄餅極の3種類を一度に食べ比べできる「桔梗信玄餅味くらべ」をショッピングコーナーで数量限定販売する。

イベントには国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所、やまなし観光推進機構、富士川地域観光振興協議会、甲斐市、静岡市道路計画課など多数の自治体・団体が参加する。開催時間は午前8時から正午まで。天候により内容変更や中止の可能性がある。

