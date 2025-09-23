ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ジムニー』の足元にイタリアの風を…OZブランド「Rally Racing 4x4」に新色「マットブロンズ」登場

新色「マットブロンズ」が登場したOZの『ジムニー』向けホイール「Rally Racing 4x4」
  • 新色「マットブロンズ」が登場したOZの『ジムニー』向けホイール「Rally Racing 4x4」

オーゼットジャパンが販売中のイタリア発のホイールブランド・OZの『ジムニー』向けモデル「Rally Racing 4x4」シリーズに、新色「マットブロンズ」が追加された。販売開始は2025年10月1日より。

国内外で高い人気を誇り、オフロードやアウトドアシーンのみならず、カスタマイズベースとしても注目を集めているスズキ・ジムニーおよびジムニーシエラだが、特にホイールカラーのバリエーションに対するニーズは年々高まっており、ユーザーがより個性を表現できる選択肢を求められている。

OZ Rally Racing 4x4は、モータースポーツで培われた技術をベースにしつつ、ジムニーのデザイン性と走破性をさらに高めるホイールとして支持されている。今回追加される「マットブロンズ」は、クラシックなオフロードスタイルを演出し、幅広いユーザー層の嗜好に応えるカラーとなっている。

製品仕様は、5.5J x16 +20 5-139.7が4万7300円、6.0J x16 -5 5-139.7が4万8400円となっている。適合車種はスズキ・ジムニー（JB64）・シエラ（JB74）・ノマド（JC74）。

デザインは旧Rally Racing の意匠を継承し、レトロ感を演出。サイズごとに異なるフェイス形状を採用し、センターディープの差が個性を際立たせる。製法はフローフォーミング製法により、高剛性と軽量化を実現している。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES