『ジムニー』の足元にイタリアの風を…OZブランド「Rally Racing 4x4」に新色「マットブロンズ」登場

オーゼットジャパンが販売中のイタリア発のホイールブランド・OZの『ジムニー』向けモデル「Rally Racing 4x4」シリーズに、新色「マットブロンズ」が追加された。販売開始は2025年10月1日より。

国内外で高い人気を誇り、オフロードやアウトドアシーンのみならず、カスタマイズベースとしても注目を集めているスズキ・ジムニーおよびジムニーシエラだが、特にホイールカラーのバリエーションに対するニーズは年々高まっており、ユーザーがより個性を表現できる選択肢を求められている。

OZ Rally Racing 4x4は、モータースポーツで培われた技術をベースにしつつ、ジムニーのデザイン性と走破性をさらに高めるホイールとして支持されている。今回追加される「マットブロンズ」は、クラシックなオフロードスタイルを演出し、幅広いユーザー層の嗜好に応えるカラーとなっている。

製品仕様は、5.5J x16 +20 5-139.7が4万7300円、6.0J x16 -5 5-139.7が4万8400円となっている。適合車種はスズキ・ジムニー（JB64）・シエラ（JB74）・ノマド（JC74）。

デザインは旧Rally Racing の意匠を継承し、レトロ感を演出。サイズごとに異なるフェイス形状を採用し、センターディープの差が個性を際立たせる。製法はフローフォーミング製法により、高剛性と軽量化を実現している。