全国から痛車1000台が集結、コスプレイヤーとクルマの“併せ”も　10月18日

会場風景（2025年3月開催時）
痛車天国プロジェクト事務局は、10月18日に、東京臨海新都心のお台場野外特設会場にて痛車の祭典「Yupiteru presents お台場痛車天国2025 AUTUMN」を開催する。

会場風景(2025年3月開催時の様子)

日本を代表するカーカルチャーの1つへと成長した痛車。通算8回目にして初の秋開催となる今回、全国から約1000台の痛車が集結。オーナー達の情熱と、暴走する愛情が注がれた痛車たちが東京お台場の野外特設会場に集まる。。

本イベントには多くのコスプレイヤーも来場し、痛車とコスプレの高度な“併せ”も行われる。

会場にはメインとサブの2つのステージが設置され、メインステージでは人気声優によるトークショーを開催予定。そのほかにもLIVEペイントや痛車アピールコンテスト、アワード表彰式など様々な痛車に関するコンテンツが開催予定。

ステージ(2025年3月開催時の様子)
アワード表彰式(2025年3月開催時の様子)

■個人ユーザー痛車展示
全国から約1000台の痛車展示（バイク、自転車含む）
■コスプレ
好きなキャラクターの痛車を見つけてコラボ撮影！
■企業出展ブース　車両展示＆物販
痛車制作SHOPのデモ車展示やステッカー・グッズ販売。その他、ホイールやケミカルといったカー用品、工具、アパレルや関連グッズなどの即売会も開催。

会場風景(2025年3月開催時の様子)
《園田陽大》

