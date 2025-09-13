ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ヤマハ、V4エンジンを搭載した新型「YZR-M1」を初公開！ MotoGP サンマリノGPに投入へ

V4エンジンを搭載するヤマハ「YZR-M1」
  • V4エンジンを搭載するヤマハ「YZR-M1」
  • V4エンジンを搭載するヤマハ「YZR-M1」
  • V4エンジンを搭載するヤマハ「YZR-M1」
  • V4エンジンを搭載するヤマハ「YZR-M1」
  • V4エンジンを搭載するヤマハ「YZR-M1」

ヤマハ発動機は12日、新たに「V4エンジン」を搭載した「YZR-M1」をミサノ・ワールドサーキット・マルコ・シモンチェリで披露した。プロトタイプマシンが9月14日に開催されるMotoGP第16戦サンマリノGPに投入される。

【画像】V4エンジンを搭載するヤマハ「YZR-M1」

2025年シーズンの第16戦での投入は「モーターサイクル・イノベーションの推進における長期的な取り組みとマシン開発へのよりアグレッシブなアプローチを示すもの」とヤマハは説明する。

MotoGPではV4エンジンが主流になりつつあり、これまで並列4気筒エンジンで戦ってきたヤマハの動向が注目されていた。満を持しての投入となる。

第16戦サンマリノGPで「Yamaha Factory Racing Test Team」からワイルドカード参戦するアウグスト・フェルナンデス選手が、この新型プロトタイプマシンで走行する。V4エンジンを搭載したYZR-M1の走りを初披露する。

また「Monster Energy Yamaha MotoGP」のファビオ・クアルタラロ選手とアレックス・リンス選手もサンマリノGP翌日のMotoGPテストでライディングを予定している。

今回のワイルドカード参戦ではMotoGPウイークの環境でマシンを試すことによるデータ収集を目的としており、「今週末の結果に基づいてマシン開発の方向性が決定されることはない」という。

ヤマハ発動機のMS開発部長、鷲見崇宏氏は、「新型V4エンジンと完全な新型マシンの開発という壮大なプロジェクトに取り組んできましたが、2025年型マシンの開発と同時進行ということで非常に厳しいものでもありました。こうしたチャレンジには大きなリスクとプレッシャーを伴います。“チームの努力”だけでなく“企業の努力”があって初めて達成できるプロジェクトであり、関係者全員が100％の力を注ぐ必要があります」とし、「頂点に返り咲くために挑戦する私たちの姿を今後も注目し続けていただきたいと思っています」と意気込みを語っている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

MotoGP

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES