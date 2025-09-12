ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

レクサス×Malbon、プレミアムなゴルフウェアコレクションを米国発表

レクサスとゴルフライフスタイルブランド「マルボン（Malbon） 」との限定アパレルコレクション
  • レクサスとゴルフライフスタイルブランド「マルボン（Malbon） 」との限定アパレルコレクション
  • レクサスとゴルフライフスタイルブランド「マルボン（Malbon） 」との限定アパレルコレクション
  • レクサスとゴルフライフスタイルブランド「マルボン（Malbon） 」との限定アパレルコレクション
  • レクサスとゴルフライフスタイルブランド「マルボン（Malbon） 」との限定アパレルコレクション

レクサスの米国部門は9月9日、ゴルフライフスタイルブランド「マルボン（Malbon） 」との限定アパレルコレクションを発表した。

【画像全4枚】

このコラボレーションは、レクサスの職人技へのこだわりとマルボンの現代的なゴルフアパレルアプローチを融合させたもの。両ブランドは2023年に複数年パートナーシップを発表しており、ゴルフファンとの新たなつながりを創出している。

レクサス×マルボンコレクションは、精密性、パフォーマンス、洗練性を体現するプレミアムな衣類とアクセサリーを展開。レクサスの洗練されたデザイン哲学とマルボンのストリート感覚あふれるゴルフカルチャーからインスピレーションを得て、コース内外で活用できる多様なアイテムを提供する。

パートナーシップのハイライトには、テクニカル素材と現代的な美学を組み合わせた限定アパレルライン、ハイプゴルフクラブハウスで開催されたレクサス×マルボンローンチイベントなどの共同イベント、両ブランドのデジタルプラットフォームでの独占コンテンツとエディトリアルなどが含まれる。

マルボンの創設者スティーブン・マルボン氏は「レクサスとの協業は自然な組み合わせだった。両ブランドとも境界を押し広げ、それぞれのカテゴリーを再定義することを目指している。このパートナーシップにより、新鮮な視点でゴルフカルチャーを新しい空間に持ち込むことができる」と述べた。

レクサス×マルボンコレクションは、ニューヨークのハイプゴルフクラブハウスでデビュー。コレクションは、マルボンソーホー店とマルボンのオンラインチャンネルで販売されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス（Lexus）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES