レクサス×Malbon、プレミアムなゴルフウェアコレクションを米国発表

レクサスの米国部門は9月9日、ゴルフライフスタイルブランド「マルボン（Malbon） 」との限定アパレルコレクションを発表した。

【画像全4枚】

このコラボレーションは、レクサスの職人技へのこだわりとマルボンの現代的なゴルフアパレルアプローチを融合させたもの。両ブランドは2023年に複数年パートナーシップを発表しており、ゴルフファンとの新たなつながりを創出している。

レクサス×マルボンコレクションは、精密性、パフォーマンス、洗練性を体現するプレミアムな衣類とアクセサリーを展開。レクサスの洗練されたデザイン哲学とマルボンのストリート感覚あふれるゴルフカルチャーからインスピレーションを得て、コース内外で活用できる多様なアイテムを提供する。

パートナーシップのハイライトには、テクニカル素材と現代的な美学を組み合わせた限定アパレルライン、ハイプゴルフクラブハウスで開催されたレクサス×マルボンローンチイベントなどの共同イベント、両ブランドのデジタルプラットフォームでの独占コンテンツとエディトリアルなどが含まれる。

マルボンの創設者スティーブン・マルボン氏は「レクサスとの協業は自然な組み合わせだった。両ブランドとも境界を押し広げ、それぞれのカテゴリーを再定義することを目指している。このパートナーシップにより、新鮮な視点でゴルフカルチャーを新しい空間に持ち込むことができる」と述べた。

レクサス×マルボンコレクションは、ニューヨークのハイプゴルフクラブハウスでデビュー。コレクションは、マルボンソーホー店とマルボンのオンラインチャンネルで販売されている。