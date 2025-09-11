ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『GRスープラ』の後ろ姿が劇的に変わる！ LEDテールランプ「Laser Style」が発売

コラントが日本総代理店を務める、アメリカ発のLEDライティングブランド「AlphaRex（アルファレックス）」より、トヨタ『スープラ』専用LUXX LEDテールランプ「Laser Style」の販売予約が公式サイトで開始された。価格は17万8200円（税込）。

トヨタ『スープラ』専用LUXX LEDテールランプ「Laser Style」

「Laser Style」はシーケンシャルウインカーやアクティベーション機能を備え、純正にはない精緻な光のラインでリアビューをアップグレードする。

立体的で繊細なデザインが特徴で、鋭くシャープな光のラインがシーケンシャルで流れるように光る。立体感のあるレンズ構造により、奥行き感があり、見る角度によって表情が変わるリアビューを実現している。

カラーバリエーションは3種類を用意。アルファブラック［BTL-TSP20-JP-LS-SA-YW-BS］はマットブラックのインナーカラーにスモークレンズ、ブラック［BTL-TSP20-JP-LS-JP-SA-YW-B］はマットブラックのインナーカラーにクリアレンズ、ブラックレッド［BTL-TSP20-JP-LS-JP-SA-YW-BR］はマットブラックのインナーカラーにレッドレンズとなっている。

適合車種はトヨタ・スープラの2019年5月以降のモデル。保安基準適合、Eマーク取得済みで、、1年保証が付帯する。

