ホンダのトニー・ボウ選手、史上最多19連覇達成…トライアル世界選手権

2025年FIMトライアル世界選手権第7戦イギリスGPが9月6日から7日に開催され、レプソル・ホンダ・エイチアールシーのトニー・ボウ選手（38歳）が、自身の記録を更新する19年連続19回目のシリーズチャンピオンを獲得した。

2025年シーズンのTrialGPは、全7戦14日間でタイトルが争われ、全戦で2日間にわたりレースが行われた。今シーズンのボウ選手は、開幕戦のスペインGPで首位に立つと、第2戦ポルトガルGP以降の第3戦日本GP、第4戦フランスGP、第5戦サンマリノGPまで完全優勝の8連勝を果たし、首位を独走。ランキング2位との差を着実に広げてきた。

最終戦となるイギリスGPの初日のレースでも抜群の安定度を見せ、レース1での減点をわずか3ポイントに抑えて1位を獲得すると、ランキング2位とのポイント差によりチャンピオンが確定した。

また、同日のレース2でも1位を獲得、翌日のレース1、レース2でも1位となり、イギリスGPでの完全優勝を果たし、今回のチャンピオン獲得に花を添えた。

ボウ選手は、2007年にHRCのワークスマシン「Montesa COTA 4RT」で初の世界チャンピオンを獲得して以来連覇を重ね、人工セクションを走破する屋内競技であるFIM X-Trial世界選手権でも19年連続でチャンピオンを獲得、今回のタイトル獲得により、X-Trial、TrialGPでのチャンピオン獲得回数は通算38回となった。

《森脇稔》

