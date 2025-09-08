ホンダ、「UNI-ONE」の事業化決定…座ったまま体重移動で移動可能なパーソナルモビリティ

ホンダは9月8日、ハンズフリーパーソナルモビリティ「UNI-ONE（ユニワン）」の事業化を決定したと発表した。日本国内の法人向けに9月24日に発売する。

【画像全2枚】

UNI-ONEは、座ったまま体重移動するだけで歩行するように移動でき、両手が自由に使える着座型のパーソナルモビリティだ。ASIMOなどのロボティクス研究で培った技術を活用し、難しい運転操作を必要とせず、小さな子どもから高齢者まで幅広い年代が利用しやすい設計となっている。

ホンダは、「U3-X」（2009年公開）、「UNI-CUB」（2012年公開）など、人と協調するパーソナルモビリティの開発を継続してきた。UNI-ONEはその後継モデルとして、さらに技術進化を重ねて開発された。2022年の国際ロボット展での公開以降、さまざまなイベントでの展示や試乗会で好評を得ている。

2023年からは有償実証実験を行いながら量産化、事業化に向けた取り組みを進め、2025年1月には公道走行が可能となる「移動用小型車」の型式認定を取得した。これにより活用の幅がさらに広がった。

想定用途は、施設内などの特定エリアでの回遊時の利用者負担軽減や、オフィスなどでの作業者の業務負荷軽減など、さまざまな用途での利用を想定している。UNI-ONEが移動の負荷を軽減することにより、足腰の負担への不安から外出を控えていた人々の外出を後押しし、「自由な移動の喜び」に貢献することを目指している。

販売方法は、UNI-ONE公式ウェブサイトを通じて、日本国内の法人を対象にUNI-ONE本体、交換式バッテリー、メンテナンスや保険をパッケージとした「サービス契約」の形式で販売する。また、期間限定のイベントなどでの用途に、1日から利用できる「短期レンタルサービス」を1日当たり5万5000円で提供する。

導入予定施設として、10月19日からサンリオキャラクターパーク ハーモニーランドへの導入が決定している。ハーモニーランドは大分県速見郡日出町にある屋外型施設で、幅広い層の来園者がいる中、親子3世代で来園する小さな子どもから高齢者や、障がいを持ち長時間の歩行に不安がある人も、移動の負担から解放され一緒にパークを楽しんでほしいという思いがあった。UNI-ONEの活用により、この思いの実現に貢献するほか、障がいのある人が抱える「移動や余暇活動についてまわる困難」という社会課題をUNI-ONEで解決していくことを目指している。