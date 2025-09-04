BMW正規ディーラー、「Nagoya-Minami BMW」がリニューアルオープン…新CI導入

ビー・エム・ダブリューのBMW正規ディーラーのモトーレン東海は8月30日、「Nagoya-Minami BMW」をリニューアル・オープンし、営業を開始した。

【画像全2枚】

今回のリニューアルでは、「リテール・ネクスト」という新しい販売コンセプトを導入した。これは顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的としている。

持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴とし、デジタルツールを活用して車両の検索や機能、特徴を知るだけでなく、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。

Nagoya-Minami BMWは、日本ガイシスポーツプラザ近くの「前浜通」交差点北西にあり、地域最大級の敷地で視認性が良く、間口も広いため利便性の高い店舗である。2016年11月に旧店舗から移転し、新装オープンしてから8年が経つ。自動車業界が大きな転換期を迎える中、新CIを導入したショールームに進化することで多くの顧客にBMWの魅力を広げていく。

店舗概要は、名古屋市南区立脇町3丁目に所在し、ショールーム面積は562.45平方m、新車展示台数は5台となっている。営業時間は10時から18時まで、定休日は水曜日と第1・第3火曜日だ。