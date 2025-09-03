ホーム プレミアム ビジネス 記事

10/17申込締切 自動車部品メーカーの新規事業戦略とR&D改革～その実態と15の改革実践ポイント～

10/16申込締切 自動車部品メーカーの新規事業戦略とR&D改革～その実態と15の改革実践ポイント～
  • 10/16申込締切 自動車部品メーカーの新規事業戦略とR&D改革～その実態と15の改革実践ポイント～

株式会社イードは、「自動車部品メーカーの新規事業戦略とR&D改革～その実態と15の改革実践ポイント～」を2025年10月21日（火）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

-----------------------------------------------------------------------------------------
開催日時：2025年10月21日（火）10:45～12:00
申込締切：2025年10月17日（金）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
-----------------------------------------------------------------------------------------


＜講師＞
PwCコンサルティング合同会社 執行役員 パートナー 渡辺智宏 氏

自動車部品メーカーは、CASEの大波で危急存亡の時を迎えています。新規事業の立ち上げや既存開発部門の改革は待ったなしであり、これが再生の鍵でもありますが、実際の現場では手戻りやリソース不足など多くの課題を抱えています。
本セミナーでは、実態調査の結果なども交えながら、押さえるべき実践的なアプローチを紹介します。手戻り防止、効率的なテーマ選択、外部連携やM&Aの活用、デジタルツールの強化など、現場で役立つ具体策をわかりやすく解説します。

１．CASE対応に求められる大変革
　　～部品メーカーの新規事業成功に向けて取組むべき5つの視点～
２．部品メーカーの開発マネジメントの実態と改革による業績向上
３．部品メーカーの開発イノベーション～15のポイントおよび定着化7カ条～
４．質疑応答

インタビュー

※準備中

プロフィール

渡辺智宏 氏
PwCコンサルティング合同会社 執行役員 パートナー

大手ITベンダーにて業務／組込みシステム開発、プロジェクトマネジメント、ソフトウェア技術の研究・開発などに携わる。その後、国内外の大手コンサルティング会社を経て現職。製造業・建設業を中心とした経営～事業戦略立案やM&A、R&D領域における業務・組織改革、技術戦略立案、未来構想、新規事業開発、モジュール化、品質改善、プライシング、原価企画、PLMシステム導入などのコンサルティング、セミナーに数多く携わる。製造業の主な専門業界は組立系製造業全般。技術に加えて、マネジメントやビジネスの知見を併せ持つR&D部門への変革を支援する。
主な著書に、『部品メーカーサバイバル』『「ビッグデータ」という言葉に踊らされないための品質の基本』『技術を強みとした新規事業開発の教科書』『製造業R&Dマネジメントの鉄則』『3D活用でプロセス改革』など。新聞や雑誌、Webなどへの執筆・連載も多数。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

セミナー・イベント

レスポンスセミナーINFO

PwCコンサルティング

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES