ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

平均1万2633円、出費は控えめでも---「家族で長距離ドライブ」最新トレンド

（イメージ）
  • （イメージ）
  • 家族で行く日帰りの長距離ドライブに掛けてもいいと思う金額
  • 家族で行く宿泊を伴う長距離ドライブに掛けてもいいと思う金額
  • ホンダ・ステップワゴン

家族みんなで車に乗って出かける長距離ドライブ。ご当地グルメや観光を楽しみにしている人も多いのではないだろうか。ホンダアクセスが実施した「家族での長距離ドライブに関する調査2025」では、その実態が明らかになった。

調査は2025年6月27～30日に行われ、20歳～59歳の男女1000人が回答した（調査協力：ネットエイジア）。

●出費は控えめ志向に

日帰りドライブにかけてもよい金額は平均1万2633円。前年の1万3543円から910円減少した。宿泊を伴う場合も平均3万8537円と、前年より1,735円減った。

物価上昇が続く中、家族旅行の出費も無理のない範囲で考える人が増えているようだ。日帰りでは「5000～1万円未満」（26.9%）、「1万～1万5000円未満」（35.3%）と、現実的な金額感が中心だった。

●人気の楽しみはやっぱり食

ドライブの楽しみを聞くと、「グルメ」（58.7%）が堂々の1位。サービスエリアの名物や旅先でのご当地料理が、大きな楽しみになっていることがうかがえる。続いて「観光・アクティビティ」（53.9%）、「景色」（51.6%）が上位に並んだ。

いっぽうで「買い物」（37.9%）や「同乗者との会話」（34.6%）も多く、目的地だけでなく道中そのものを楽しむ傾向も目立つ。

興味深いのは「運転」を楽しみと答えた割合。男性のほうが高く、特に50代男性では34.8%と平均を大きく上回った。家族を乗せて走ること自体を楽しみにしている人も少なくないようだ。

今回の調査は、ドライブが「移動」だけでなく「体験そのもの」として楽しみにされていることを改めて示している。出費を工夫しながらも、家族で過ごす時間をどう豊かにするかが注目されそうだ。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダアクセス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES