カワサキ『ヴェルシス650』、新カラー＆アプリ連携採用　価格は116万6000円

カワサキモータースジャパンは26日、ミドルクラスアドベンチャー『ヴェルシス650』のカラー＆グラフィックを変更し、2026年モデルとして9月27日に発売すると発表した。

ヴェルシス650は、低中速域のトルクを重視してチューニングした649cc水冷パラレルツインエンジンをスリムで軽量なフレームに搭載したマルチパーパスモデル。

アップライトなライディングポジション、優れたプロテクション性能を発揮するカウリングとウインドシールド、20リットルの容量を持つフューエルタンクなどを装備する。

カワサキ ヴェルシス650 2026年モデル

安全面では、滑りやすい路面などでライダーをサポートするKTRC（カワサキトラクションコントロール）や、スマートフォンと接続できる4.3インチフルカラーインストゥルメントを搭載。さらに170mmの最低地上高やロングストロークサスペンションにより、路面状況の変化にも対応できるポテンシャルを備えている。

2026年モデルでは、カラー＆グラフィックの変更に加え、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」と「ナビ機能」が利用できるようになった。これらの機能は有償ライセンスが必要だが、新車購入者には納車時に渡される二次元コードにより1年間無償で利用できる。

新しいカラーは「メタリックディープブルー×メタリックスパークブラック」で、メーカー希望小売価格は116万6000円。カワサキプラザのみでの販売となる。

カワサキ ヴェルシス650 2026年モデル