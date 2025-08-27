ホーム モーターサイクル 新型車 記事

カワサキ『ヴェルシス650』、新カラー＆アプリ連携採用　価格は116万6000円

カワサキ ヴェルシス650 2026年モデル
  • カワサキ ヴェルシス650 2026年モデル
  • カワサキ ヴェルシス650 2026年モデル
  • カワサキ ヴェルシス650 2026年モデル
  • カワサキ ヴェルシス650 2026年モデル
  • カワサキ ヴェルシス650 2026年モデル
  • カワサキ ヴェルシス650 2026年モデル
  • カワサキ ヴェルシス650 2026年モデル
  • カワサキ ヴェルシス650 2026年モデル

カワサキモータースジャパンは26日、ミドルクラスアドベンチャー『ヴェルシス650』のカラー＆グラフィックを変更し、2026年モデルとして9月27日に発売すると発表した。

ヴェルシス650は、低中速域のトルクを重視してチューニングした649cc水冷パラレルツインエンジンをスリムで軽量なフレームに搭載したマルチパーパスモデル。

アップライトなライディングポジション、優れたプロテクション性能を発揮するカウリングとウインドシールド、20リットルの容量を持つフューエルタンクなどを装備する。

カワサキ ヴェルシス650 2026年モデルカワサキ ヴェルシス650 2026年モデル

安全面では、滑りやすい路面などでライダーをサポートするKTRC（カワサキトラクションコントロール）や、スマートフォンと接続できる4.3インチフルカラーインストゥルメントを搭載。さらに170mmの最低地上高やロングストロークサスペンションにより、路面状況の変化にも対応できるポテンシャルを備えている。

2026年モデルでは、カラー＆グラフィックの変更に加え、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」と「ナビ機能」が利用できるようになった。これらの機能は有償ライセンスが必要だが、新車購入者には納車時に渡される二次元コードにより1年間無償で利用できる。

新しいカラーは「メタリックディープブルー×メタリックスパークブラック」で、メーカー希望小売価格は116万6000円。カワサキプラザのみでの販売となる。

カワサキ ヴェルシス650 2026年モデルカワサキ ヴェルシス650 2026年モデル
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カワサキモータース

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES