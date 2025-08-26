カワサキの649ccクルーザー『バルカンS』、2026年モデルで新カラー登場　価格は105万6000円

カワサキモータースジャパンは26日、アーバンランナー『VULCAN S（バルカンS）』のカラー＆グラフィックを変更し、9月27日に発売すると発表した。

VULCAN Sは、さまざまなライフスタイルにフィットするクルーザータイプのバイク。スラントした異形ヘッドライトや、柔らかな曲線を描くフューエルタンクからテールエンドまでの流れるようなラインが特徴的で、クルーザーならではの伸びやかさを演出する。

カワサキ VULCAN S 2026年モデル

パワーユニットには649ccの水冷DOHCパラレルツインエンジンを搭載。ゆったりとした走りからスポーティなライディングまで幅広く対応する、懐の深いエンジン特性を持っている。

注目すべきは、前後に位置を調整可能なステップや、アクセサリーのハンドルバーやシートなどでライディングポジションの調節ができるERGO-FIT機能を搭載している点。これにより、市街地からロングツーリングまで、幅広いシーンで快適な走行を楽しむことができる。

カワサキ VULCAN S 2026年モデル

今回の変更点は、カラー＆グラフィックの変更のみ。新色は「メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック」を採用し、より洗練された外観に仕上がっている。

メーカー希望小売価格は105万6000円で、カワサキプラザでの販売となる。