BYDのコンパクトEV『ATTO 2』、英価格は約610万円から

BYDは、同社の欧州ラインナップで最も手頃な価格のSUV『ATTO 2』の英国価格を発表した。ATTO 2は「ブースト」と「コンフォート」の2つのグレードで展開される。ブーストモデルの価格は3万0850ポンド（約610万円）からで、コンフォートモデルは3万4950ポンドからとなっている。

ATTO 2は、コンパクトな都市型電気自動車でありながら、快適性と大型車の機能を妥協なく実現している。コンパクトなサイズながら、12.8インチ回転式タッチスクリーン、ワイヤレススマートフォン充電、8スピーカーのハイテクオーディオシステム、「Hi BYD」インテリジェント音声制御、外部機器に電力供給できるV2L技術などを標準装備している。

ブーストモデルには51.1kWhのバッテリーが搭載され、最大214マイル（約344km）の航続距離を実現する。市街地走行では302マイル（約486km）まで延びる。82kWのDC急速充電器により、30分で30%から80%まで充電可能だ。

BYD『ATTO 2』

コンフォートモデルはより大容量の64.8kWhバッテリーを搭載し、最大261マイル（約420km）の航続距離を提供する。155kWのDC急速充電器を標準装備し、30%から80%まで最短21分で充電できる。

ATTO 2にはBYD独自のブレードバッテリーが搭載されており、クラス最高レベルの安全性、耐久性、性能を実現している。また、コンパクトなBYD車として初めて、セル・トゥ・ボディ（CTB）技術を採用した。CTB技術はバッテリーを車両シャシーに完全に統合し、バッテリーパックの上部カバーが室内の床として機能する。BYD独自のこの技術は、コンパクトSUVセグメントでは初となり、パッケージングの改善と優れたボディ剛性を実現している。

ATTO 2は現在注文受付中で、最初の納車は9月以降を予定している。コンフォートモデルは2025年後半の到着予定となっている。