2台の「ハチロク」が疾走、『頭文字D』の折りたたみスツールが予約開始

ノリモノ雑貨ブランドCAMSHOP.JPが、人気漫画『頭文字D』をモチーフにした「折りたたみスツール（椅子）」の予約販売を開始する。価格は3850円（税込）。

本商品は、『頭文字D』第47巻のカバーイラストを天面にプリントした折りたたみスツール。物語がクライマックスに差し掛かる終盤、2台の「ハチロク」が峠道を走る印象的なビジュアルを使用している。

落ち着いたトーンの中に緊張感が漂うこのイラストは、作品の世界観を静かに伝えてくれるデザイン。ファンの心をくすぐる一枚を、日常使いのアイテムとして楽しめる。

インテリアとしても取り入れやすいカラーリングで、ガレージや書斎、リビングなど、さまざまな場所に自然と馴染む。

アウトドアやイベントなど、さまざまなシーンで活躍する本製品は、高さ調整が可能な実用性に優れた折りたたみスツール。コンパクトに収納できる設計ながら、広げればしっかりと安定感のある座り心地を提供し、耐久性のあるしっかりとした作りで、体格を問わず安心して使用できる。

高さを自由に調整できる仕様は、使用シーンに応じて最適なポジションを選ぶことができ、座るだけでなくちょっとした作業台や荷物置きなど、使い方の幅も広がる。

さらに、持ち運びしやすい軽量設計&折りたたみ構造で、アウトドアやキャンプ、スポーツ観戦、フェスなど、移動の多いシーンにも最適。収納時はスリムで場所を取らないため、自宅や車内に常備しておくにもぴったりという。

ガレージや書斎、オフィスのサブチェアとしても映える、機能美とデザイン性を兼ね備えた仕上がりとなっている。