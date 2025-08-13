ホーム 自動車 社会 社会 記事

【怪談】Cさんの最後の乗客

最後の乗客
  • 最後の乗客

毎年恒例、夏の怪談シリーズ。いったいどうやってこの話は伝わったのでしょう。。。

ある深夜、都内を流していたタクシー運転手のCさんは、終電を逃したらしい女性を乗せた。白いワンピースに、少し濡れた髪。どこか陰のある顔立ちだったが、礼儀正しく、静かな人だった。

「○○霊園の近くまで、お願いします」

Cさんはその地名に少しだけ違和感を覚えた。こんな時間にお墓参りはしない。が、霊園の近くに住んでいる人もいるだろう。Cさんはすぐに出発した。

走り出してしばらく、ぽつぽつと女性が話しかけてきた。

「こういう時間、怖くないですか？　私は昔、車を運転してて不思議な体験をしたんです」

その女性が、ある山道で、夜、車を走らせていたら、誰もいないはずの後部座席から声がした。振り返ると知らない人が座っていた。慌てて車を止めようとしたが、そのはずみにハンドルを誤って崖下へ転落。遠くで聞こえていた救急車のサイレンがだんだん小さくなって……。それが自分の“最期”だったという。

Cさんは、静かに相づちを打ちながら聞いていた。だが、ある疑問が浮かぶ。

「……でも、もし亡くなったのなら、その話、どうして知ってるんです？　どうして話せるんですか？　おかしい、ですよね」

しばらくの沈黙。そして、後席の女性は言った。

「だって私、死んでるんです。それに……。あなたももう、死んでいるんですよ」

Cさんの背筋に冷たいものが走る。後席を見ると、そこには誰もいなかった。ハッとしてブレーキを踏んだが車は止まらない。気がつけば、自分が運転しているタクシーは、道路ではなく、霧のかかった、見たことのないトンネルの中を走っていた。

それからCさんのタクシーが、Cさんを乗せず、運転手なしで夜道を走っていたという目撃談が相次ぐようになった。後席には、白い服の女性が乗っていたという……。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タクシー、ハイヤー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES