アーケード版『頭文字D』に最新版登場！ 新システム「走り屋応援ミッション」追加

セガ フェイブは、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE(以下、頭文字DAC)』の最新バージョン「Ver.3.1」を全国のアミューズメント施設に導入した。

今回のアップデートでは、新規ドレスアップパーツが複数追加され、プレイヤーはドレスアップトークンを集めて自分好みの見た目にカスタマイズできる。

新規ドレスアップパーツ追加

ストーリーモードには新章「Chapter14 無我」が登場。チームカタギリを下した主人公が神奈川第三の防衛ラインに挑む。ゼロ理論の提唱者・池田や勝利至上主義の奥山との戦いの最中、背後から“何者か”が迫る展開となる。

また、新システム「走り屋応援ミッション」が追加され、お題を達成すると報酬を獲得可能。ミッションをクリアして一人前の走り屋を目指せる。

新システム「走り屋応援ミッション」追加

さらに、『龍が如く 極』とのコラボイベントもVer.3.1の稼働と同時にスタート。桐生一馬や真島吾朗をモチーフにしたアイテムが多数登場する。

本作はしげの秀一氏の原作漫画『頭文字D』を基にしたアーケードゲームで、セガが講談社のライセンスのもと製造・販売している。

『龍が如く 極』コラボ開催

(c)しげの秀一/講談社

(c)Shuichi Shigeno/KODANSHA All Rights Reserved.

Manufactured and produced by SEGA under license from Kodansha Ltd.

(c)SEGA

All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved.

(c)2024 Porsche AG. Porsche Crest, Porsche Logotype, Carrera, 911, 718 and Cayman are trademarks of Porsche AG used under license.

Manufactured under license of Stellantis Europe S.p.A. "ALFA ROMEO" is a trademark of Stellantis Europe S.p.A. and/or FCA Group Marketing S.p.A.