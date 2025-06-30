ニュル最速の電動エグゼクティブ、シャオミ『SU7 Ultra』は約1066万円から

中国のXiaomi（シャオミ、小米汽車）は、フラッグシップEV『SU7 Ultra』シリーズ」中国市場で発売した。ラインアップには、サーキット仕様の「Track Package」と希少な「Nurburgring Limited Edition」の2つの高性能バージョンが含まれる。
スタンダードモデルのSU7 Ultraは52万9900元（約1066万円）から。サーキット走行に特化した「Track Package」は追加オプションで10万元、フル装備価格は62万9900元（約1267万円）となる。限定版「Nurburgring Limited Edition」は81万4900元（約1639万円）のプレミアム価格で販売される。
Xiaomi SU7 Ultraは開発当初からニュルブルクリンク北コース制覇を目標に掲げてきた。ニュルブルクリンクは技術力を試す舞台であり、Xiaomi EVはここで技術を磨き量産モデルに反映している。
量産モデルのSU7 Ultraはニュルブルクリンク北コースで最速の電動エグゼクティブカー記録を樹立。ラップタイムは7分04秒957で、高性能EVのリーダーとしての地位を確立した。プロトタイプ車両はさらに高速な6分22秒091を記録し、総合ランキング3位にランクインした。
「Track Package」はXiaomi Hyperトライモーターシステム、高出力バッテリーパック、冷却・ブレーキシステム、デュアルチャンバー式エアスプリング、高性能アダプティブダンパーを搭載。最大出力1548ps、0-100km/h加速1.98秒、最高速度350km/hを実現する。オプションのTrack PackageはBilstein製ショックアブソーバー、ENDLESS製ブレーキパッド、ピレリ製高性能タイヤ、21インチ鍛造ホイール、カーボンファイバー製パーツを含み、価格は10万元。Xiaomi（シャオミ）SU7 Ultra
「Nurburgring Limited Edition」はTrack Packageに加え、カーボンファイバー製デュアルベントフード、リアスポイラー、エクステリアトリム、インテリアパッケージ、専用デカールを装備。FIA認証のレーシングバケットシート、6点式シートベルト、セミロールケージを備え、ねじり剛性12％向上、車両重量30kg軽量化、ルーフ耐圧性57％強化。空力性能向上のためカーボンファイバー製アンダーボディエアロパネルを採用し、最大44kgのダウンフォースを発生させる。
限定版は2025年モデルで10台限定販売、総生産100台の希少モデル。価格は81万4900元で、公道走行可能な4ドア車として究極の一台という。
Xiaomi SU7 Ultraは卓越したパフォーマンスとエンジニアリングを求めるドライバーに向けたモデルで、公道とサーキットで高い性能を発揮する。中国本土ではXiaomi EVアプリとWeChatミニプログラムで注文受付中だ。