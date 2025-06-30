ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ニュル最速の電動エグゼクティブ、シャオミ『SU7 Ultra』は約1066万円から

Xiaomi（シャオミ）SU7 Ultra
  • Xiaomi（シャオミ）SU7 Ultra
  • Xiaomi（シャオミ）SU7 Ultra
  • Xiaomi（シャオミ）SU7 Ultra
  • Xiaomi（シャオミ）SU7 Ultra
  • Xiaomi（シャオミ）SU7 Ultra
  • Xiaomi（シャオミ）SU7 Ultra
  • シャオミ SU7 Ultra
  • シャオミ SU7 Ultra

中国のXiaomi（シャオミ、小米汽車）は、フラッグシップEV『SU7 Ultra』シリーズ」中国市場で発売した。ラインアップには、サーキット仕様の「Track Package」と希少な「Nurburgring Limited Edition」の2つの高性能バージョンが含まれる。

スタンダードモデルのSU7 Ultraは52万9900元（約1066万円）から。サーキット走行に特化した「Track Package」は追加オプションで10万元、フル装備価格は62万9900元（約1267万円）となる。限定版「Nurburgring Limited Edition」は81万4900元（約1639万円）のプレミアム価格で販売される。

シャオミ SU7 Ultraシャオミ SU7 Ultra

Xiaomi SU7 Ultraは開発当初からニュルブルクリンク北コース制覇を目標に掲げてきた。ニュルブルクリンクは技術力を試す舞台であり、Xiaomi EVはここで技術を磨き量産モデルに反映している。

量産モデルのSU7 Ultraはニュルブルクリンク北コースで最速の電動エグゼクティブカー記録を樹立。ラップタイムは7分04秒957で、高性能EVのリーダーとしての地位を確立した。プロトタイプ車両はさらに高速な6分22秒091を記録し、総合ランキング3位にランクインした。

「Track Package」はXiaomi Hyperトライモーターシステム、高出力バッテリーパック、冷却・ブレーキシステム、デュアルチャンバー式エアスプリング、高性能アダプティブダンパーを搭載。最大出力1548ps、0-100km/h加速1.98秒、最高速度350km/hを実現する。オプションのTrack PackageはBilstein製ショックアブソーバー、ENDLESS製ブレーキパッド、ピレリ製高性能タイヤ、21インチ鍛造ホイール、カーボンファイバー製パーツを含み、価格は10万元。

Xiaomi（シャオミ）SU7 UltraXiaomi（シャオミ）SU7 Ultra

「Nurburgring Limited Edition」はTrack Packageに加え、カーボンファイバー製デュアルベントフード、リアスポイラー、エクステリアトリム、インテリアパッケージ、専用デカールを装備。FIA認証のレーシングバケットシート、6点式シートベルト、セミロールケージを備え、ねじり剛性12％向上、車両重量30kg軽量化、ルーフ耐圧性57％強化。空力性能向上のためカーボンファイバー製アンダーボディエアロパネルを採用し、最大44kgのダウンフォースを発生させる。

限定版は2025年モデルで10台限定販売、総生産100台の希少モデル。価格は81万4900元で、公道走行可能な4ドア車として究極の一台という。

Xiaomi SU7 Ultraは卓越したパフォーマンスとエンジニアリングを求めるドライバーに向けたモデルで、公道とサーキットで高い性能を発揮する。中国本土ではXiaomi EVアプリとWeChatミニプログラムで注文受付中だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

シャオミ（Xiaomi、小米汽車）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

セダン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES