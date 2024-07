レイズが公式「ボックスティッシュ」発売!? ホイール梱包箱をモチーフに

国産ホイールメーカー・RAYS(レイズ)のオフィシャル・ギアに、同社製ホイールの梱包箱をモチーフとした「ボックスティッシュ」と、RAYSロゴやホイールステッカーデザインをあしらった「キータグ」3種類が新登場。税込み価格はボックスティッシュが1箱550円、キータグはいずれも1980円で、購入は同社「RAYS WEB SHOP」から。

ボックスティッシュ「RAYS WHEEL PACKAGE TISSUE BOX 24S IVORY」はサイズは110mm×110mm×110mm。コンパクトな立方体パッケージなので、置き場所を場所を選ばず、家庭やオフィス、クルマの中でも使いやすい大きさとなっている。

内容量は160枚(80組)で、たっぷり使える安心の100%バージンパルプ日本製。

RAYS OFFICIAL KEY TAG 24S

キータグはRAYSロゴ入りでブルーの「RAYS OFFICIAL KEY TAG 24S BL」、グラムライツのスポークステッカーデザインでオレンジの「RAYS OFFICIAL gramLIGHTS KEY TAG 24S OR」、ボルクレーシングのスポークステッカーデザインでレッドの「RAYS OFFICIAL VOLK RACING KEY TAG 24S RD」の3種類。

ツールバッグやバックパックなどにも相性抜群の両面刺繍のキータグとなっている。キーリング付きでジャガード加工、ツイル生地製。ブルーとオレンジは142mm×29mm、レッドは138mm×53mmサイズ。