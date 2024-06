ステランティスが新たな成長戦略を発表、自動車業界の変革に対応する9戦略…有料会員記事ランキング

8位) インドでは天然ガス車に乗るのがクール?…マルチスズキが新映像を公開: 62 Pt.

スズキのインド子会社のマルチスズキは6月14日、天然ガス技術の「S-CNG」搭載車を取り上げた新映像『Run On What You Love』を公開した。