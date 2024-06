スズキのインド子会社のマルチスズキは6月14日、天然ガス技術の「S-CNG」搭載車を取り上げた新映像『Run On What You Love』を公開した。

この映像は、S-CNG車が提供する喜び、自由、冒険を強調し、ユーザーにより持続可能で充実した運転体験を促すもの。映像では、楽しみと冒険に妥協しない若い環境意識の高いユーザーに共鳴する物語を描いている。マルチスズキの幅広いS-CNG車が提供する自信と燃費を示し、ドライバーがさらに遠くへ行き、より多くを発見する力を与えるという。

映像公開に加え、マルチスズキは「世界環境デー」を祝う「サステナビリティドライブ」を全国1700以上の都市で実施した。この取り組みは、環境保護と持続可能な実践に対する同社の強いコミットメントを反映している。