HKSからフェアレディZ用カーボンアイテム、一挙発売…エンジン、ヒューズボックス、ラジエーター

チューニングパーツメーカー・HKS(エッチ・ケー・エス)から日産『フェアレディZ』(RZ34)用「カーボンエンジンカバー」「カーボンヒューズボックスカバー」「カーボンラジエーターカバー」3製品が一挙に新発売。税込価格は2万2000~13万2000円。販売開始は1月24日より。

材質にはあらかじめカーボン繊維に熱硬化樹脂を含侵したプリプレグを材料とするドライカーボンを採用。繊維のよれがなく、美しい仕上がりのオートクレーブ製法によるドライカーボンは軽量性・高強度・美観を兼ね備え、エンジンルームをレーシーかつ華やかに彩るドレスアップアイテムとなっている。

「カーボンエンジンカバー」は純正エンジンカバーの置き換えとなるドレスアップパーツ。綾織カーボンを使用することで、エンジンルーム内の雰囲気を高級感ある見栄えにアップグレードできる。純正同様に2ピース構成なので、純正タワーバーを取り外すことなく装着が可能。HKS製エンジンカバーは純正エンジンカバーにはないダクトをプラスしているので、より一層力強くレーシーさを演出する形状となっている。

「カーボンヒューズボックスカバー」は純正ヒューズボックスに被せて使用するドレスアップパーツ。表面はHKSロゴ入り。

「カーボンラジエーターカバー」は純正ラジエーターリザーブタンクを覆うドレスアップパーツ。純正状態では露出しているタンクも綾織カーボンでカバーすることで、より一層エンジンルーム内に高級感を与え、ボンネットを開ける楽しみがひとつ増えるアイテムとなっている。

■HKS DRY CARBON ENGINE COVER for Fairlady Z

価格:¥132,000(税込)

■HKS DRY CARBON FUSE BOX COVER for Fairlady Z

価格:¥22,000(税込)

■HKS DRY CARBON RADIATOR COVER for Fairlady Z

価格:¥55,000(税込)

適合車種:日産フェアレディZ(RZ34 2023年4月~)