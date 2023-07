8/23申込締切【EV海外OEM・部品メーカーセミナー】第9回 コンチネンタルのAD/ADASフルスタック・サプライヤー戦略

プレミアム会員に登録する

セミナー申込はこちら(クレジットカード・領収書)

ゲスト講師

コンチネンタル・オートモーティブ株式会社 先進運転支援 システム事業本部

事業戦略・製品企画室 室長 貫原 謙一 氏

モデレーター

株式会社日本電動化研究所 代表取締役 和田 憲一郎 氏

本セミナーは、日本電動化研究所 代表取締役 和田憲一郎氏がモデレートする75分のオンラインセミナーです。毎月1回海外OEM・部品メーカーのゲストを招いて講演いただき和田氏とのディスカッション、視聴者からの質疑応答の時間を設けております。



第9回のゲストは、コンチネンタル・オートモーティブ株式会社 先進運転支援 システム事業本部

事業戦略・製品企画室 室長 貫原 謙一 氏

「コンチネンタルのAD/ADASフルスタック・サプライヤー戦略」についてお話しいただきます。

コンチネンタルは、“Autonomous Mobility for you, anywhere anytime”というビジョンの下、AD/ADASのフルスタック・サプライヤーを目指しています。AD/ADAS分野の発展スピードよりも更に先を行くために、我々は優れた技術を持つテクノロジーカンパニーとのパートナー戦略を持っています。最先端テクノロジーを集約したLidar SensorをAEyeと、次世代SoCをAmbarellaと、また中国マーケットにフォーカスしたHorizon Roboticsとの協業を発表しています。また、Level4 TruckのPioneer企業であるAuroraとの排他的パートナーシップ契約を結び、フル・スタックサプライヤーとしての真価を世に示していくつもりです。本セミナーでは、Continentalのフルスタック戦略、そしてパートナー戦略について紹介します。



1. コンチネンタル、及びコンチネンタル オートノモスモビリティージャパン(CAMJ)概要

2. フル・スタックサプライヤーへ向けて

3. テクノロジーカンパニーとのパートナーシップ戦略

4. AD/ADAS分野におけるコンチネンタルの更なる貢献

5. ディスカッション・質疑応答

インタビュー

プロフィール

貫原 謙一 氏

コンチネンタル・オートモーティブ株式会社 先進運転支援 システム事業本部

事業戦略・製品企画室 室長

2001年よりGEヘルスケア・ジャパンにて核磁気共鳴装置(MRI)のRFデザイン、システムアーキテクチャーデザインなどの製品開発、及びプロジェクトマネージャーに従事。安全をより多くの人に提供すべく2018年にコンチネンタルジャパンADAS 事業部に入社し、ミリ波レーダー、センサーや車両挙動ソフトウェア―を組み合わせたシステムビジネスのプログラムマネージャーとして製品戦略に携わり、2021年より現職にてイノベーション活動、パートナーシップ戦略、新規事業開発など事業戦略をリードしている。

---------------------------------------

和田 憲一郎 氏

株式会社日本電動化研究所 代表取締役

三菱自動車に入社後、2005年から世界初の量産型電気自動車「i-MiEV(アイ・ミーブ)」プロジェクト・マネージャーなどを歴任。発売後は本社にて急速充電に関する協議会であるCHAdeMO協議会にも幹事メンバーとして参画し、EV充電インフラを牽引。その後、株式会社 日本電動化研究所を設立し、現職。

国内外の企業のコンサルティングを行うとともに、新聞・メディアに数多くコラムを寄稿しており、メルクマール「和田憲一郎のモビリティ千思万考」、MONOist「和田憲一郎の電動化新時代!」などを連載中。「一般社団法人 自動車100年塾」代表理事も務める。著書に『成功する新商品開発プロジェクトのすすめ方』(同文舘出版)がある。

主催

株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前営業日の夕刻にお申込いただいたメールアドレス宛に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先をお送りいたします。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。

・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。

・参加費は1名につき24,750円(税込)です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから