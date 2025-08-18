9/29申込締切 ベトナム発、新興EVメーカー「ビンファスト」のインドネシア市場攻略戦略

株式会社イードは、「ベトナム発、新興EVメーカー「ビンファスト」のインドネシア市場攻略戦略」を2025年10月1日（水）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。
開催日時：2025年10月1日（水）10:45～12:00
申込締切：2025年9月29日（月）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
＜講師＞
株式会社APスターコンサルティング 代表
アジア戦略コンサルタント＆アセアンビジネス・プロデューサー 藤井真治 氏
ベトナムの振興EVメーカー、『ビンファスト（VinFast)』は、2024年に ベトナム国内トップメーカーに躍進。海外ではナスダック上場、欧州進出を経て、今、東南アジア市場、特にインドネシアでの事業拡大に注力しています。
本セミナーでは、中国メーカーとの競争が激化するインドネシアEV市場で成功を収めるための、ビンファスト独自の事業戦略を徹底解説。EV生産/販売に加え、親会社ビングループの強みを生かしたタクシー事業と充電インフラ事業を組み合わせた「三位一体BEVエコシステム」に焦点を当てます。
親会社の会長が事業全体を牽引する強力なリーダーシップと、この大胆なビジネスモデルが、なぜインドネシアで成功のカギを握るのか。モビリティ業界関係者必見のセミナーです。
１．超速で事業を拡大するベトナム企業ビンファスト
２．インドネシアでのビングループの「三位一体EVエコシステム」
～レッドオーシャンの中でのシナジー効果による勝ち筋～
（１）BEV販売事業とインドネシア新車市場/競合状況
（２）インドネシアのタクシービジネス～大手タクシー会社やGrab/Go carとの競合～
（３）充電インフラ事情とビンファスト
３．日本メーカーは手をこまねいて見ているだけなのか？
４．質疑応答
プロフィール
藤井真治 氏
株式会社APスターコンサルティング 代表
アジア戦略コンサルタント＆アセアンビジネス・プロデューサー
トヨタ自動車でアセアン/中国の海外事業や営業関連業務に従事。香港、インドネシアの現地法人トップを経験。
2012年に早期定年退職し（株）APスターコンサルティングを立ち上げ。
以来一環して、インドネシアをはじめアセアン進出企業の戦略コンサルティング活動に従事。直近は韓国ヒョンデ自動車のインドネシア現地法人専属の戦略アドバイザー。（2020ー2023）
テーマ領域はアセアン地域の自動車ビジネスの川上から川下まで。
著書に「アセアンにおける日系企業のダイナミズム（寄稿）」晃洋書房2020年
