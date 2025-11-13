【先着100名・無料ご招待】12/18「AIロボット社会実装の最前線　ugoが挑むフィジカルAIとヒューマノイドの未来」

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー『AIロボット社会実装の最前線 ugoが挑むフィジカルAIとヒューマノイドの未来』を2025年12月18日（木）に開催します。

-----------------------------------------------------------------------------------------

開催日時：2025年12月18日（木）14:00～15:20

申込締切：2025年12月16日（火）正午

＜ゲスト講師＞

ugo株式会社 代表取締役CEO 松井 健 氏

＜モデレーター＞

ロボスタ 編集長 神崎洋治

本セミナーでは、ヒューマノイド（セミヒューマノイド）の社会実装に多くの実績を持つugoの松井健CEOが、ロボット導入現場で得たリアルな課題と成功の鍵、導入事例、そしてヒューマノイド開発の最前線を語ります。ugoの「AIロボット向け模倣学習キット」についてもご紹介いただき、さらに、世界的に注目されているロボット基盤モデルや世界モデル、ヒューマノイドの社会実装における課題と期待にも触れ、人とロボットが共存する社会の近未来像を、技術やビジネスの観点から探ります。

１．ugoの紹介とミッション（概要）

「人とロボットの共創による社会変革」を目指す背景とビジョン。

２．ugoシリーズの詳細と特徴

自律・遠隔操作・双腕構造など、シリーズごとの特徴と用途。

３．ロボットの社会実装の現状と実績

これまでの社会実装事例を紹介。ロボット導入の際に直面した課題と、その解決策。

４．最新技術の活用：VLA・LLM・バイラテラル制御

AI・通信・制御の最前線技術がugoの開発にどのように応用されているか。

５．ヒューマノイドロボット開発の方向性

「人型」であることの意義と課題、そして今後の技術的ブレークスルー。

６．グローバルトレンドと日本のチャンス

海外におけるヒューマノイド開発の動向と、日本企業が持つ強み・相違点。

７．AIロボット向け模倣学習キットと基盤モデルの詳細

強化学習・模倣学習の基本概念と、具体的なプロセス・応用事例。

８．質疑応答

※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プロフィール

松井 健 氏

ugo株式会社 代表取締役CEO

東京工科大学 メディア学部卒。2006年 株式会社モンスター・ラボの創業メンバーとして参画し、様々な新規事業のスマホアプリやWebシステムを開発する。2011年 IoTデバイス開発会社ミラを創業し、様々なコネクテッドデバイスの開発・量産経験を経て、2018年ｕｇｏ株式会社を創業、代表取締役CEOに就任。

2021年に業務DXロボット「ugo（ユーゴー）」を警備ロボットとして商用化を開始。警備以外の分野ではデータセンターや発電所など点検分野での導入が進められている。

2023年週刊東洋経済の「すごいベンチャー100」に選出。2024年「第11回 ロボット大賞」ビジネス・社会実装部門 優秀賞受賞。2025年「第8回インフラメンテナンス大賞」総務大臣賞受賞

神崎洋治

ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。

ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

