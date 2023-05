ボッシュ、最新整備機器やサービスを紹介予定…オートサービスショー2023

ボッシュは、日本自動車機械工具協会が6月15日から17日まで東京ビッグサイトで開催する「第37回オートサービスショー2023」に出展する。

オートサービスショーは国内外より各種自動車整備検査用機器を一堂に集めて隔年で開催。新製品の開発成果を披露するとともに優良な機器の普及を図っている。今年は「ヒトとクルマの未来を守る整備機器【Automotive service equipment for your better future】」をテーマに開催し、約5万人の来場を見込んでいる。

ボッシュはデジタル画像認識技術を採用したエーミング機器「DAS3000」や、事故発生時の適切な検証を実現する「CDR900」、最新のバッテリー技術に対応する「BAT6120」、確実な修理作業やメンテナンスを実現する「KTS/ESI[tronic]」など、最新の整備機器や付随するサービスを展示する。

ブースでは製品の展示だけでなく、ADAS機器のデモンストレーションや製品を解説するムービーの上映、最新の商品情報を記載したリーフレットの配布を行い、ボッシュが提供する整備機器を紹介。また、EDR(イベントデータレコーダー)のデータを活用し中古車の事故歴を調べ、簡易なレポートを提供する「ボッシュカーヒストリーレポートサービス(BCHR)」を初公開する。