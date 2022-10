スーパーハイエンドDSPブランド「リゾルト」の取扱開始　イース

イース・コーポレーションはハイエンドDSPブランドRESOULT(リゾルト)を2022年10月より取扱を開始、DSP4機種、オプションパーツ4機種を発売する。

◆カーオーディオ エンスージアストを驚かせるハイエンドDSP

RESOLUTブランドはカーオーディオエンスージアスト達が、“デジタル信号処理に妥協しない前例の無いアプローチを”、というコンセプトに基づき2015年から活動を開始したのが始まりだ。そして2019年にリリースした3つのプロセッサーは、早々にカーオーディオマーケットで注目を集める。ゼロから開発した基板や、各コンポーネントのポテンシャルを最大限引き出す事、プロセッサーの制御だけでなくオーディオ信号を処理する独自のソフトウェアなど、これら全てがRESOLUTをハイエンドのリーダーへ急成長させた。 2020年から2021年にかけて、プロセッサーの機能を拡張するオプションモジュールや16chモデルをリリースし、8chモデルの改良にも取り組んだ。そして2022年には、ハイレゾリューションオーディオとストリーミングサービスに対応する、最高水準のデジタルソースを発表。RESOLUTは、"If you offer, then only the best".(ユーザーには最高ものものだけを提供する)を製品開発テーマとし、現状に満足することなく、数多くの解決方法を生み出す為に日々動き続けている。現在は北欧のジョージアにて製造・開発・デリバリーを行っている。

◆メインチップ、DAC等で差別化された4機種を展開

RESOLUT DSPはメインチップ、DAC等で差別化された4機種で構成。メインチップにAnalog Devices ADAU1452とDACにAKM AK449Xを搭載したA-DSP、メインチップにAnalog Devices ADAU1466とDACにESS TechnologyES9028PRO Sabreを搭載したJ-DSP、メインチップにAnalog Devices ADAU1467とDACにESS Technology ES9038PRO Sabreを搭載したT-DSPMk2、メインチップにAnalog Devices ADAU1467とDACにESS Technology ES9038PRO Sabreをそれぞれ2基搭載した16chのM-DSPの展開。全機種OPTICAL入力とCOAXIALのデジタル入力を標準装備で、ハイレベル&RCAのアナログ入力、USBオーディオ入力などを、追加モジュールで拡張させることが可能。

◆専用ソフトウェアにてサウンドコントロール

サウンドチューニングは全機種共通のWindowsPC対応の専用ソフトウェアで行う。出力設定、レベル調整、タイムディレイ、クロスオーバーの他、DACフィルターの設定が可能です。特にESS Technology社のDACを搭載したJ-DSP以上のモデルには独自のResolut Harmonize技術による倍音特性の設定を行うことができる。

◆専用コントローラー「Resolut SRC」

SRCから、ソース切替、プリセット切替、サブウーファーレベルや全体のボリュームをコントロールすることが出来ます。また、LSD画面を反転させてインストールする事も可能です。

【製品スペック】

RESOLUT A-DSP

●仕様:8chシグナルプロセッサー●デジタル入力(TOSLINK/COAXIAL)●RCA出力:8系統●周波数特性:2Hz~60kHz●D/A変換・チップ:AK449X(旭化成エレクトロニクス)・周波数特性:2Hz-60kHz・ダイナミックレンジ:122dB・出力電圧:3.5V●デジタル処理・チップ:ADAU1452(Analog Devices)・信号処理:192kHz/64bit・ダイナミックレンジ:144dB●サイズ(幅×奥行×高さ):235×152×45mm●重量:0.95kg

RESOLUT J-DSP

●仕様:8chシグナルプロセッサー●デジタル入力(TOSLINK/COAXIAL)●RCA出力:8系統●周波数特性:2Hz~65kHz●D/A変換・チップ:ES9028PRO Sabre(ESS Technology)・周波数特性:2Hz-65kHz・ダイナミックレンジ:129dB・出力電圧:3.5V●デジタル処理・チップ:ADAU1466(Analog Devices)・信号処理:192kHz/64bits・ダイナミックレンジ:144dB●サイズ(幅×奥行×高さ):235×152×45mm●重量:1.6kg ※受注発注品

RESOLUT T-DSPmk2

●仕様:8chシグナルプロセッサー●デジタル入力(TOSLINK/COAXIAL)●RCA出力:8系統●周波数特性:2Hz~65kHz●D/A変換・チップ:ES9038PRO Sabre(ESS Technology)・周波数特性:2Hz-65kHz・ダイナミックレンジ:132dB・出力電圧:4V●デジタル処理・チップ:ADAU1467(Analog Devices)・信号処理:192kHz/64bits

・ダイナミックレンジ:144dB●サイズ(幅×奥行×高さ):235×152×45mm●重量:1.6kg

RESOLUT M-DSP

●仕様:16ch(8ch+8ch)オーディオプロセッサー●デジタル入力(TOSLINK /COAXIAL)●RCA出力:16系統●周波数特性:2Hz~65kHz●D/A変換・チップ:2×ES9038PRO Sabre(ESS Technology)・周波数特性:2Hz-65kHz・ダイナミックレンジ:132dB●デジタル処理・チップ:2×ADAU1467(Analog Devices)・信号処理:192kHz/64bits・ダイナミックレンジ:144dB●サイズ(幅×奥行×高さ):235×152×55mm●重量:1.9kg

【オプション品】

Resolut SRC

●仕様:スマートリモートコントロール●強化ガラス(OPパネル)●デジタルスイッチ(30段階)●O-LEDディスプレイ●サイズ(幅×奥行×高さ):79×42×13mm●重量65g●A-DSP,J-DSP,T-DSPmk2, M-DSP対応

SRCから、ソース切替、プリセット切替、サブウーファーレベルや全体のボリュームをコントロールすることが出来ます。また、LSD画面を反転させてインストールする事も可能です。





Resolut A-IN

●仕様:アナログ入力(RCA/ハイレベル)モジュール●入力チャンネル:8ch●最大入力レベル(RCA/ハイレベル):3V/45V●ダイナミックレンジ:112dB●サイズ(幅×奥行×高さ):64×44×24mm●A-DSP,J-DSP,T-DSPmk2,M-DSP対応

最大で8chアナログ入力(RCA/ハイレベル)する事が出来ます。アナログ入力はDSPで使用する他の信号源から独立して動作をする。

Resolut USB-IN HQ

●仕様:USBオーディオモジュール●USBバージョン:USB2.0●USB入力タ イプ:USB-B●最 大レート:32bit/192kHz●サイズ(幅×奥行×高さ):64×26×10mm●A-DSP,JDSP,T-DSPmk2, M-DSP対応

USB出力するソース(DAP、スマートフォン、PC等)からのデジタルオーディオ信号を直接入力出来る。高品質な素子により、オーディオデータの正確な転送を実現した。

Resolut M25-IN

●仕様:MOST25プラグインモジュール●最大受入チャンネル数:8ch●サイズ(幅×奥行×高さ):42×34×24mm●A-DSP,J-DSP,T-DSPmk2,M-DSP対応

※MOSTの対策可能な販売店様のみ

このモジュールは、MOST 25を使用している純正オーディオから、ダイレクトにデジタル信号を入力するためのオプティカルインターフェース。純正オーディオからデジタルオーディオ信号をビットパーフェクトモードで送信する事が出来る。

※RESOLUTとはResearch to Solution(解決策を考える・追求する)という言葉を語源とした造語。

※現在ロシアに開発製造の拠点を置き、隣国のジョージアよりデリバリーを行っている。

ラインナップと価格は以下の通り(すべて税込)

【デジタルサウンドプロセッサー】※全機種デジタル入力(OPTICAL&COAX)標準装備

A-DSP 264,000円

J-DSP 484,000円

T-DSPmk2 594,000円

M-DSP 880,000円

【オプションパーツ】

Resolut SRC(専用コントローラー) 33,000円

Resolut A-IN(アナログ入力モジュール) 33,000円

Resolut USB-IN HQ(USBオーディオモジュール) 33,000円

Resolut M25-IN(MOST25プラグインモジュール) 33,000円