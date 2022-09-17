名古屋キャンピングカーフェア2022 人気記事ランキング…ポップアップルーフ、女性、全部乗せ

1位） ポップアップルーフ付、4人が寝られる三菱『アウトランダーPHEV』日本初公開：258 Pt.
西尾張三菱自動車販売は、9月10日にポートメッセなごやで開幕した「名古屋キャンピングカーフェア2022」で、「新型アウトランダー E:ポップ」を初公開。日本初のポップアップルーフを備えた車中泊仕様の三菱『アウトランダー PHEV』となる。
https://response.jp/article/2022/09/10/361603.html
2位） 女性を意識した室内空間、AtoZ「アンソニー ライト」「アレンH」：165 Pt.
トラックベースの無骨な外見に反して、中に入ると明るくやさしい色合いのインテリア。AtoZが「名古屋キャンピングカーフェス2022」で提案する「アンソニー ライト」と「アレンH」は女性インテリアコーディネーターがデザインしたキャンピングカーだ。
https://response.jp/article/2022/09/11/361631.html
3位） 新型ノア＆ヴォクシーをポップアップルーフでキャンプ仕様に：ホワイトハウス「デイズ ウイークエンダー」：157 Pt.
ホワイトハウスは、トヨタ『ノア/ヴォクシー」をベースにポップアップルーフを装備し、キャンピングカー仕様にした「デイズ ウイークエンダー」を「名古屋キャンピングカーフェア2022」に出展。普段の足にも、車中泊用にも使いやすいモデルとして、人気となっている。
https://response.jp/article/2022/09/11/361623.html
4位） 家具も、足回りも、電装品も“全乗せ”の豪華仕様：ケイワークス「オーロラエクスクルーシブ アーチザン」：136 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/12/361660.html
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5位） 急速充電システム「ハイパーエボリューションネオ」で快適：ナッツ：73 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/12/361646.html
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6位） キッチンカーみたいなオシャレな軽トラキャンピングカー：MYSミスティック：63 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/10/361605.html
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7位） デザイナーと三河家具の職人がコラボ、木の温もりの軽キャンピングカー「ちょいキャン」：58 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/11/361626.html
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8位） 【名古屋キャンピングカーフェア2022】注目の新型が全国から集まって開幕 9月11日まで：33 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/10/361599.html
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9位） 富士ひのきの香り漂う走る山小屋：ミシマダイハツ「クオッカワナビー」：30 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/11/361637.html
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10位） キャブコン人気が急上昇、「木の温もり」もキーワード：26 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/12/361683.html
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