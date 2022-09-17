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名古屋キャンピングカーフェア2022 人気記事ランキング…ポップアップルーフ、女性、全部乗せ

話題のキャンピングカーやトレーラーが集結する「名古屋キャンピングカーフェア2022」が9月10・11日、ポートメッセなごやで開催されました。注目の記事を振り返ります。記事のアクセス数を元に、独自ポイントで集計してランキングしました。


1位） ポップアップルーフ付、4人が寝られる三菱『アウトランダーPHEV』日本初公開258 Pt.

西尾張三菱自動車販売は、9月10日にポートメッセなごやで開幕した「名古屋キャンピングカーフェア2022」で、「新型アウトランダー E:ポップ」を初公開。日本初のポップアップルーフを備えた車中泊仕様の三菱『アウトランダー PHEV』となる。
https://response.jp/article/2022/09/10/361603.html





2位） 女性を意識した室内空間、AtoZ「アンソニー ライト」「アレンH」165 Pt.

トラックベースの無骨な外見に反して、中に入ると明るくやさしい色合いのインテリア。AtoZが「名古屋キャンピングカーフェス2022」で提案する「アンソニー ライト」と「アレンH」は女性インテリアコーディネーターがデザインしたキャンピングカーだ。
https://response.jp/article/2022/09/11/361631.html





3位） 新型ノア＆ヴォクシーをポップアップルーフでキャンプ仕様に：ホワイトハウス「デイズ　ウイークエンダー」157 Pt.

ホワイトハウスは、トヨタ『ノア/ヴォクシー」をベースにポップアップルーフを装備し、キャンピングカー仕様にした「デイズ　ウイークエンダー」を「名古屋キャンピングカーフェア2022」に出展。普段の足にも、車中泊用にも使いやすいモデルとして、人気となっている。
https://response.jp/article/2022/09/11/361623.html





4位） 家具も、足回りも、電装品も“全乗せ”の豪華仕様：ケイワークス「オーロラエクスクルーシブ アーチザン」136 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/12/361660.html



5位） 急速充電システム「ハイパーエボリューションネオ」で快適：ナッツ73 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/12/361646.html


6位） キッチンカーみたいなオシャレな軽トラキャンピングカー：MYSミスティック63 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/10/361605.html


7位） デザイナーと三河家具の職人がコラボ、木の温もりの軽キャンピングカー「ちょいキャン」58 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/11/361626.html


8位） 【名古屋キャンピングカーフェア2022】注目の新型が全国から集まって開幕　9月11日まで33 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/10/361599.html


9位） 富士ひのきの香り漂う走る山小屋：ミシマダイハツ「クオッカワナビー」30 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/11/361637.html


10位） キャブコン人気が急上昇、「木の温もり」もキーワード26 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/12/361683.html

《高木啓》
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