【鈴鹿8耐】開催直前合同テストはYART-YAMAHAがトップタイム

8月3・4日の日程でコカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレースの開催直前合同テストが行われ、大会にエントリーしている全45チームが参加。#7 YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC（M. フリッツ／N. カネパ／K. ハニカ）が1分6秒684のトップタイムを記録した。

鈴鹿8耐開催直前の合同テストには45チームすべてが参加し、本番に向けて精力的に走行を重ねた。スケジュールは両日とも午前に2セッション計2時間45分、午後に3セッション計4時間で、合計13時間半にも及ぶテストとなった。

初日は午前に#7 YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC（M. フリッツ／N. カネパ／K. ハニカ）が2分7秒375のトップタイムを叩き出すと、午後にはHondaのファクトリーチーム #33 Team HRC（長島哲太／高橋巧／I. レクオーナ）が2分6秒966と6秒台に入れてきた。

2日目午前は#7 YART-YAMAHAが6秒台に突入し最終的に2分6秒684と#33 Team HRCを逆転。直前合同テストは#7 YART-YAMAHAが総合トップの座を掴んだ。

#33 Team HRCは初日午後のタイムが最速で2番手。そして#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H（J・レイ／A・ロウズ／L・ハスラム）が2日目午後に2分7秒157を記録して3番手。4番手には2分7秒624を記録したSUZUKIのエース、#1 Yoshimura SERT Motul（渡辺一樹／X. シメオン／S. ギントーリ）が入り、YAMAHA、Honda、Kawasaki、SUZUKIの4メーカーがトップ4を分け合う結果となった。

鈴鹿8耐は5日に全車が走行する公式予選が行われ、6日に公式予選の上位10チームが1台ずつ走行しポールポジションから10番グリッドまでを決める「トップ10トライアル」が行われる。注目の決勝レースは7日11時30分にル・マン式スタートで幕が切って落とされ、19時30分にチェッカーフラッグが振られる。

■鈴鹿8耐 開催直前合同テスト総合結果（トップ10）

1. #7 YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC（M. フリッツ／N. カネパ／K. ハニカ）／2分6秒684

2. #33 Team HRC（長島哲太／高橋巧／I. レクオーナ）／2分6秒966

3. #10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H（J. レイ／A. ロウズ／L. ハスラム）／2分7秒157

4. #1 Yoshimura SERT Motul（渡辺一樹／X. シメオン／S. ギントーリ）／2分7秒624

5. #73 SDG Honda Racing（名越哲平／浦本修充／榎戸育寛）／2分7秒670

6. #5 F.C.C. TSR Honda France（J. フック／G. リア／M. ディ・メリオ）／2分7秒761

7. #25 Honda Sofukai Suzuka Racing（亀井雄大／杉山優輝／田所隼）／2分8秒194

8. #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM（M. レイテルベルガー／I. ハルチク／J. ガルノニ）／2分8秒427

9. #17 Astemo Honda Dream SI Racing（作本輝介／渡辺一馬／羽田太河）／2分8秒439

10. #50 TEAM KODAMA（児玉勇太／長尾健吾／長尾健史）／2分8秒618