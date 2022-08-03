ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

【鈴鹿8耐】開催直前合同テストはYART-YAMAHAがトップタイム

総合トップの#7 YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC（M・フリッツ／N・カネパ／K・ハニカ）
  • 総合トップの#7 YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC（M・フリッツ／N・カネパ／K・ハニカ）
  • 総合2番手の#33 Team HRC（長島哲太／高橋巧／I・レクオーナ）
  • 総合3番手の#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H（J・レイ／A・ロウズ／L・ハスラム）
  • 総合4番手の#1 Yoshimura SERT Motul（渡辺一樹／X・シメオン／S・ギントーリ）
  • 総合5番手の#73 SDG Honda Racing（名越哲平／浦本修充／榎戸育寛）
  • 総合6番手の#5 F.C.C. TSR Honda France（J・フック／G・リア／M・ディ・メリオ）
  • 総合7番手の#25 Honda Sofukai Suzuka Racing（亀井雄大／杉山優輝／田所隼）
  • 総合8番手の#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM（M・レイテルベルガー／I・ハルチク／J・ガルノニ）

8月3・4日の日程でコカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレースの開催直前合同テストが行われ、大会にエントリーしている全45チームが参加。#7 YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC（M. フリッツ／N. カネパ／K. ハニカ）が1分6秒684のトップタイムを記録した。

鈴鹿8耐開催直前の合同テストには45チームすべてが参加し、本番に向けて精力的に走行を重ねた。スケジュールは両日とも午前に2セッション計2時間45分、午後に3セッション計4時間で、合計13時間半にも及ぶテストとなった。

初日は午前に#7 YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC（M. フリッツ／N. カネパ／K. ハニカ）が2分7秒375のトップタイムを叩き出すと、午後にはHondaのファクトリーチーム #33 Team HRC（長島哲太／高橋巧／I. レクオーナ）が2分6秒966と6秒台に入れてきた。

2日目午前は#7 YART-YAMAHAが6秒台に突入し最終的に2分6秒684と#33 Team HRCを逆転。直前合同テストは#7 YART-YAMAHAが総合トップの座を掴んだ。

#33 Team HRCは初日午後のタイムが最速で2番手。そして#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H（J・レイ／A・ロウズ／L・ハスラム）が2日目午後に2分7秒157を記録して3番手。4番手には2分7秒624を記録したSUZUKIのエース、#1 Yoshimura SERT Motul（渡辺一樹／X. シメオン／S. ギントーリ）が入り、YAMAHA、Honda、Kawasaki、SUZUKIの4メーカーがトップ4を分け合う結果となった。

鈴鹿8耐は5日に全車が走行する公式予選が行われ、6日に公式予選の上位10チームが1台ずつ走行しポールポジションから10番グリッドまでを決める「トップ10トライアル」が行われる。注目の決勝レースは7日11時30分にル・マン式スタートで幕が切って落とされ、19時30分にチェッカーフラッグが振られる。

■鈴鹿8耐 開催直前合同テスト総合結果（トップ10）

1. #7 YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC（M. フリッツ／N. カネパ／K. ハニカ）／2分6秒684
2. #33 Team HRC（長島哲太／高橋巧／I. レクオーナ）／2分6秒966
3. #10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H（J. レイ／A. ロウズ／L. ハスラム）／2分7秒157
4. #1 Yoshimura SERT Motul（渡辺一樹／X. シメオン／S. ギントーリ）／2分7秒624
5. #73 SDG Honda Racing（名越哲平／浦本修充／榎戸育寛）／2分7秒670
6. #5 F.C.C. TSR Honda France（J. フック／G. リア／M. ディ・メリオ）／2分7秒761
7. #25 Honda Sofukai Suzuka Racing（亀井雄大／杉山優輝／田所隼）／2分8秒194
8. #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM（M. レイテルベルガー／I. ハルチク／J. ガルノニ）／2分8秒427
9. #17 Astemo Honda Dream SI Racing（作本輝介／渡辺一馬／羽田太河）／2分8秒439
10. #50 TEAM KODAMA（児玉勇太／長尾健吾／長尾健史）／2分8秒618

《藤木充啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集

鈴鹿8時間耐久ロードレース（鈴鹿8耐）

ヤマハ発動機

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES